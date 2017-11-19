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19 ноября 1992 года: право на ответный удар и трехсторонняя встреча

© Фото: предоставлено музеем Боевой Славы
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Темы:
"413 дней" (95)
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Хроника Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 годов в проекте Sputnik Абхазия "413 дней", который стартовал 14 августа 2017 года.

Направление Эшера — Сухум:

По оперативной сводке Министерства обороны Абхазии за 19 ноября 1992 года, противник вел интенсивный обстрел по позициям абхазских войск из всех видов оружия.

Минобороны Абхазии заявило о том, что если грузинская сторона к вечеру не прекратит обстрел, то Вооруженные силы  Абхазии сохраняют за собой право дать ответный огонь.

"Сегодня утром грузинская сторона усилила стрельбу с применением установок "Град", из которых было произведено более 40 залпов. Абхазские войска открыли ответный огонь и уничтожили две огневые точки противника. Позиции обороняющихся сторон не изменились. Сведения о потерях уточняются", — говорится в сообщение Минобороны Абхазии.

Направление Очамчыра — Ткуарчал:

Обстановка в районе партизанских действий неспокойна. В 23:30 19 ноября во время передвижения частей правительственных войск Грузии у населенного пункта Тамыш был нанесен удар, в результате чего противник понес потери в живой силе.

"19 ноября 1992 года на трехсторонней встрече, в которой приняли участие от Министерства обороны России генерал-майор Сорокин, от абхазской стороны – член президиума Верховного Совета Абхазии Шамба, от грузинской стороны – государственный министр Грузии на оккупированной территории Абхазии Хаиндрава, было подписано соглашение о прекращении огня по направлению Эшера — Сухум на период эвакуации из столицы 903 ОРТЦ и 51-го дорожного депо, принадлежащего Вооруженным силам России", — по сообщению пресс-службы Верховного Совета Абхазии.

Соглашение вступило в силу с 0:00 20 ноября и продлится по 29 ноября 1992 года. В Очамырском районе продолжается борьба партизан против оккупантов. В ночь с 19 на 20 ноября в районе села Тамыш разгорелся бой, который продолжался до утра.

Темы:
"413 дней" (95)



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