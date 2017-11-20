Подводные дроны ВМС США задействовали в поисках подлодки "Сан Хуан"

СУХУМ, 20 ноя — Sputnik. Военно-морские силы США направили автономные подводные аппараты на поиски пропавшей аргентинской подводной лодки "Сан-Хуан", сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление ВМС США.
Согласно тексту заявления, направленное спецоборудование включает один аппарат Bluefin 12D (Deep) UUV, который на протяжении 30 часов способен на скорости 5,6 километра в час осуществлять поисковые операции на глубине до 1,5 тысячи метров, а также три аппарата Iver 580 UUV, которые могут работать глубине около 100 метров со скоростью около 4,5 километров в час на протяжении 14 часов.
Помимо беспилотных подводных аппаратов, США также предоставили другое специальное подводное оборудование и поисковый самолет.
"Сан-Хуан" перестал выходить на связь 15 ноября на пути из порта Ушуайя в город Мар-дель-Плата. На борту подлодки находились 44 члена экипажа. Пропавшая подлодка была построена в Германии и включена в состав ВМС Аргентины в 1985 году. В длину она имеет 66 метров, развивает скорость до 25 узлов.
Ранее ВМС Аргентины сообщили, что, несмотря на непогоду, поиски подводной лодки продолжались все воскресенье, однако пока субмарину обнаружить не удалось.