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Подводные дроны ВМС США задействовали в поисках подлодки "Сан Хуан"

© Sputnik. РИА Новости
Новости
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Субмарину, пропавшую 15 ноября в Аргентине, продолжают искать с помощью беспилотных подводных аппаратов, поисковых самолетов и другого специального подводного оборудования.

СУХУМ, 20 ноя — Sputnik. Военно-морские силы США направили автономные подводные аппараты на поиски пропавшей аргентинской подводной лодки "Сан-Хуан", сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление ВМС США.

архивное фото
Министерство обороны РФ
В Аргентине начались поиски пропавшей подводной лодки

Согласно тексту заявления, направленное спецоборудование включает один аппарат Bluefin 12D (Deep) UUV, который на протяжении 30 часов способен на скорости 5,6 километра в час осуществлять поисковые операции на глубине до 1,5 тысячи метров, а также три аппарата Iver 580 UUV, которые могут работать глубине около 100 метров со скоростью около 4,5 километров в час на протяжении 14 часов.

Помимо беспилотных подводных аппаратов, США также предоставили другое специальное подводное оборудование и поисковый самолет.

"Сан-Хуан" перестал выходить на связь 15 ноября на пути из порта Ушуайя в город Мар-дель-Плата. На борту подлодки находились 44 члена экипажа. Пропавшая подлодка была построена в Германии и включена в состав ВМС Аргентины в 1985 году. В длину она имеет 66 метров, развивает скорость до 25 узлов.

Ранее ВМС Аргентины сообщили, что, несмотря на непогоду, поиски подводной лодки продолжались все воскресенье, однако пока субмарину обнаружить не удалось.

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