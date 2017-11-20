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Первый всероссийский молодежный форум Государственной Думы

Минфин РФ готов допустить в Крыму покупки токенов на ICO за криптовалюту

© Sputnik. Рамиль Ситдиков
Новости
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В ЦБ заявили, что к концу 2017 года представят концепцию регуляторной "песочницы", где будет осуществляться временное регулирование криптовалют.

СУХУМ, 20 ноя — Sputnik. Можно одобрить в Крыму покупку токенов за криптовалюты в рамках первичного размещения криптовалют (ICO), заявил журналистам замглавы Минфина Алексей Моисеев в кулуарах Молодежного форума в Госдуме,сообщает РИА Новости.

"Я считаю, что допустимо разрешать покупки коинов и токенов на ICO не только за фиатные (обычные — ред.) деньги, но и за общераспространенные криптовалюты, такие как биткоин, в отдельных случаях. Одним из таких случаев является Крым", — сообщил он.

В России и в мире в последнее время наблюдается стремительный рост интереса к криптовалютам, ряд стран мира открыл свои рынки для криптовалют, однако власти РФ с осторожностью подходят к этому вопросу. ЦБ неоднократно предупреждал о преждевременности допуска криптовалют к торгам в РФ и высоких рисках их использования. Регулятор выступает не только против расчетов в криптовалютах, но и против приравнивания их к иностранным валютам, видя в них признаки "финансовой пирамиды". Минфин РФ в свою очередь хочет сделать из "черного рынка" криптовалют организованный, и выступает за то, чтобы для физлиц покупка и продажа такого инструмента осуществлялась по аналогии с ОФЗ.

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© Фото: Pixabay
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Президент России Владимир Путин поручил правительству совместно с ЦБ до 1 июля 2018 года подготовить поправки в законодательство РФ, регулирующие процедуру размещения криптовалют по аналогии с регулированием первичного размещения ценных бумаг.

Первый всероссийский молодежный форум Госдумы, в котором принимают участие более 400 человек, проходит 20-21 ноября, три лучших проекта его участников поступят на рассмотрение палаты как законодательные инициативы. Среди участников мероприятия — молодые региональные и муниципальные парламентарии, молодые ученые и аспиранты, чьи научные исследования связаны с законотворческой работой, члены молодежных организаций думских партий, а также руководители ряда министерств и ведомств, ведущие экономисты, руководители крупнейших российских вузов. В числе выбранных тем: "Мир без наркотиков", "Бывает ли правда за иностранные деньги?", "Криптовалюты: деньги или пирамида?", "Наука для молодых", "Цифровая = молодежная экономика" и ряд других.




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