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Работа белорусской таможенной службы

Новую систему контроля за иностранцами в Шенгене одобрили в ЕС

© Sputnik. Андрей Александров
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Совет ЕС в понедельник одобрил проект директивы о вводе в действие в Евросоюзе системы автоматической регистрации въезда-выезда в границах Шенгенской зоны граждан третьих стран.

СУХУМ, 20 ноя — Sputnik. Система автоматической регистрации въезда-выезда в Шенгенскую зону граждан третьих стран, а также полученных ими отказов во въезде в Шенген, введена в действие Советом ЕС в понедельник, сообщили РИА Новости в пресс-службе Совета ЕС.

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В конце октября поправки, внесенные в законодательную инициативу Еврокомиссии, одобрил Европарламент. Теперь обоим институтам надлежит подписать соответствующий регламент ЕС, который затем будет опубликован в Официальном журнале ЕС и вступит в силу через двадцать дней. В сотрудничестве со странами-членами ЕС Европейскому агентству операционного управления крупномасштабными IT-системами в области свободы, безопасности и правосудия (eu-LISA) надлежит приступить к внедрению новой системы, которая начнет функционировать к 2020 году.

Системой "въезд-выезд" предусмотрено, что гражданин третьей страны будет сканировать свой заграничный паспорт. В настоящее время паспорта иностранцев, въезжающих и выезжающих из Шенгенской зоны, штампуются при пересечении границы. При этом штампы нередко подделываются.

Как пояснили РИА Новости в Совете ЕС, новая система будет распространена как на иностранцев, въезжающих в Шенген по визам, так и на граждан государств, имеющих с ЕС соглашение о безвизовом режиме для краткосрочных поездок — на период не более 90 суток раз в полгода.

В новой системе будут храниться как биометрические данные о пассажирах, так и информация об использованных ими проездных документах. Срок хранения этих данных ограничен тремя годами, а для иностранцев, просрочивших пребывание в Шенгене, — пятью годами.

В ЕС ожидают, что вступление в силу новой директивы, проект которой был предложен Еврокомиссией, позволит не только укрепить внутреннюю безопасность и борьбу с терроризмом, но и сократить время прохождения пограничного контроля, а также обеспечит выявление иностранцев с истекшим разрешенным сроком пребывания в Шенгенской зоне.




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