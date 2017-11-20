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Южная Осетия. Архивное фото.

Южная Осетия закроет границу с Грузией

© AFP/ MIKHAIL MORDASOV
Новости
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Граница Южной Осетии с Грузией будет закрыта в дни празднования Дня мужества и народного единства, с 22 по 24 ноября.

СУХУМ, 20 ноя — Sputnik. Южная Осетия с 22 по 24 ноября закроет границу с Грузией в связи с празднованием Дня мужества и народного единства, передает в понедельник агентство Sputnik Южная Осетия со ссылкой на пресс-службу Комитета госбезопасности республики.

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"Границу Южной Осетии с Грузией закроют с 22 по 24 ноября, в эти дни в республике будут отмечать День мужества и народного единства. Мера связана с обеспечением безопасности в период мероприятий, посвященных этой дате, ежегодно отмечаемой 23 ноября", — говорится в сообщении.

Как уточняет агентство, пропуск через границу прекратится раной утром 22 ноября и возобновится вечером 24 ноября.

День мужества и народного единства ежегодно отмечается в Южной Осетии 23 ноября, он объявлен выходным днем.

В конце 1980-х годов активизация грузинского национального движения за независимость от союзного центра и радикальные действия его руководителей на фоне слабости центрального руководства СССР привели к резкому обострению отношений между грузинами и этническими меньшинствами (в первую очередь, абхазами и осетинами). Десятого ноября 1989 года XII сессия Совета народных депутатов Юго-Осетинской автономной области приняла решение о ее преобразовании в автономную республику в составе Грузинской ССР. Президиум Верховного Совета Грузинской ССР признал это решение неконституционным.




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