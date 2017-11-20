Советник Эрдогана призвал пересмотреть членство Турции в НАТО

НАТО ведет враждебную политику по отношению к Анкаре, чем провоцирует руководство Турции задуматься о пересмотре членства страны в альянсе.

СУУХМ, 20 ноя — Sputnik. Турция должна пересмотреть вопрос о своем членстве в НАТО, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление главного советника президента Турции Ялчына Топчу.

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Ранее президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что организаторы учений НАТО Trident Javelin которые прошли 8-17 ноября в Норвегии, поставили стенд с портретами "врагов", на одном из них был изображен основатель Турецкой республики Мустафа Кемаль Ататюрк, к "врагам" был также причислен нынешний турецкий лидер. По словам Эрдогана, глава генштаба Турции сообщил ему о случившемся и сказал, что принял решение об отзыве 40 турецких военных, участвовавших в учениях НАТО. Руководство Турции поддержало это решение.

Извинения за нанесенные Турции оскорбления во время учений в Норвегии дважды принес генсек НАТО Йенс Столтенберг, а глава минобороны Норвегии Франк Бакке-Йенсен выразил сожаление, однако Эрдоган заявил, что считает это недостаточным.

"В отношении нашей страны и избранного президента звучит предательски враждебный тон, речь идёт о низости, подлости и позоре, продемонстрированном во время учений НАТО, где с враждебными намерениями использовалась фотография Ататюрка и имя Эрдогана… Пришло время пересмотреть наше членство в НАТО. Организация, которая всячески проявляет своё враждебное отношение к своему члену, нам не нужна. Вопрос о нашем присутствии в этой организации должен быть срочно рассмотрен в парламенте Турции", — цитирует Топчу телеканал Haberturk.

По его словам, Турция подвергается давлению и атакам с той стороны, "откуда это невозможно было ожидать", причиной чему является её геополитическое положение. "Такое низкое и бесчестное поведение говорит о намерении НАТО еще больше ужесточить свою позицию по отношению к нашей стране. Пришло время, чтобы турецкий народ задался вопросом о необходимости членства в этой организации. Речь идет о 2019 годе (когда в Турции пройдут президентские и парламентские выборы — ред.)… За всеми переворотами и зависимостью в области оборонной промышленности стоит НАТО", — заявил советник Эрдогана.

Он добавил, что НАТО является не только военным альянсом, но и "новой формой колониализма, политической и экономической зависимости" и выразил надежду, что турецкая нация сумеет сорвать с себя "колониальную рубашку, которую ныне пытается надеть на неё НАТО".