03:18 21 Ноября 2017
Абхазия
русаԥс
Сухум+ 16°C
Прямой эфир
Поиск
Турецкий флаг.

Советник Эрдогана призвал пересмотреть членство Турции в НАТО

© AFP/ BULENT KILIC
Новости
Получить короткую ссылку
14 0 0

НАТО ведет враждебную политику по отношению к Анкаре, чем провоцирует руководство Турции задуматься о пересмотре членства страны в альянсе.

СУУХМ, 20 ноя — Sputnik. Турция должна пересмотреть вопрос о своем членстве в НАТО, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление главного советника президента Турции Ялчына Топчу.

Международный авиационно-космического салон МАКС-2017. День четвертый
© Sputnik. Евгений Биятов
Конец Великолепного века: почему интересы Турции и США больше не совпадают

Ранее президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что организаторы учений НАТО Trident Javelin которые прошли 8-17 ноября в Норвегии, поставили стенд с портретами "врагов", на одном из них был изображен основатель Турецкой республики Мустафа Кемаль Ататюрк, к "врагам" был также причислен нынешний турецкий лидер. По словам Эрдогана, глава генштаба Турции сообщил ему о случившемся и сказал, что принял решение об отзыве 40 турецких военных, участвовавших в учениях НАТО. Руководство Турции поддержало это решение.

Извинения за нанесенные Турции оскорбления во время учений в Норвегии дважды принес генсек НАТО Йенс Столтенберг, а глава минобороны Норвегии Франк Бакке-Йенсен выразил сожаление, однако Эрдоган заявил, что считает это недостаточным.

"В отношении нашей страны и избранного президента звучит предательски враждебный тон, речь идёт о низости, подлости и позоре, продемонстрированном во время учений НАТО, где с враждебными намерениями использовалась фотография Ататюрка и имя Эрдогана… Пришло время пересмотреть наше членство в НАТО. Организация, которая всячески проявляет своё враждебное отношение к своему члену, нам не нужна. Вопрос о нашем присутствии в этой организации должен быть срочно рассмотрен в парламенте Турции", — цитирует Топчу телеканал Haberturk.

По его словам, Турция подвергается давлению и атакам с той стороны, "откуда это невозможно было ожидать", причиной чему является её геополитическое положение. "Такое низкое и бесчестное поведение говорит о намерении НАТО еще больше ужесточить свою позицию по отношению к нашей стране. Пришло время, чтобы турецкий народ задался вопросом о необходимости членства в этой организации. Речь идет о 2019 годе (когда в Турции пройдут президентские и парламентские выборы — ред.)… За всеми переворотами и зависимостью в области оборонной промышленности стоит НАТО", — заявил советник Эрдогана.

Он добавил, что НАТО является не только военным альянсом, но и "новой формой колониализма, политической и экономической зависимости" и выразил надежду, что турецкая нация сумеет сорвать с себя "колониальную рубашку, которую ныне пытается надеть на неё НАТО".

По теме

Эрдоган: Турция больше не нуждается в членстве в ЕС
Путин и Эрдоган дали оценку нынешним отношениям между Россией и Турцией



Главные темы

Орбита Sputnik

  • Задержание
    Граница на замке

    В октябре пограничники Южной Осетии задержали 33 нарушителя границы республики с Грузией, сообщили в Комитете госбезопасности.

  • Пограничная вышка наблюдения, фото из архива
    Двойной заслон

    Азербайджан и Россия завершили совместную операцию "Граница-заслон", цель которой борьба с транснациональной преступностью и террористами.

  • Ученик на уроке чтения в начальной общеобразовательной школе
    Ну что же вы, молодежь!

    Русисты не довольны уровнем знания русского языка в Армении, но уверены, что есть повод для оптимизма – специалисты на правильном пути.

  • Референдум о независимости Каталонии
    Флаг независимости

    Латвийское руководство оказалось в неудобном положении: на торжественную церемонию в честь Дня независимости страны принесли флаг Каталонии.

  • Городской комиссариат Вильнюса, архивное фото
    Гашиш не пройдет!

    Литовская полиция задержала крупную партию гашиша на сумму в миллион евро – наркотик предназначался для продажи в России.

  • Руки в наручниках
    Коррупции – бой!

    После утренних обысков в мэриях нескольких городов Молдовы по делу о махинациях с тендерами задержаны четыре человека, в том числе один мэр.

  • Радиостанция, архивное фото
    Мысли вслух

    В Таджикистане будут транслировать по радио книги президента Эмомали Рахмона "для повышения чувства самосознания и патриотизма" граждан.

  • Эмомали Рахмон на строительной площадке Рогунской ГЭС
    Достроить ГЭС

    Укрепление отношений между Таджикистаном и Узбекистаном и зарубежные инвестиции будут способствовать завершению строительства Рогунской ГЭС.

  • Заседание Международного военного трибунала
    Неудобная история

    Попытки стран Балтии, Польши и ряда западных стран подменить итоги Нюрбергского процесса могут привести Европу к новой мировой войне.

  • Задержание
    Граница на замке

    В октябре пограничники Южной Осетии задержали 33 нарушителя границы республики с Грузией, сообщили в Комитете госбезопасности.

  • Пограничная вышка наблюдения, фото из архива
    Двойной заслон

    Азербайджан и Россия завершили совместную операцию "Граница-заслон", цель которой борьба с транснациональной преступностью и террористами.

  • Ученик на уроке чтения в начальной общеобразовательной школе
    Ну что же вы, молодежь!

    Русисты не довольны уровнем знания русского языка в Армении, но уверены, что есть повод для оптимизма – специалисты на правильном пути.

Новости

Все новости
Все новости

Колумнисты

Репатриация

Мультимедиа

Выступление Милены Тачулия в четвертьфинале шоу Ты супер!Танцы
Дети "Ты супер!" и "Ты супер! Танцы": фото Леры, Леона и Милены
Процедуру гемодиализа показали в Республиканской больнице в Сухуме
Процедуру гемодиализа показали в Республиканской больнице в Сухуме
Кто сыграет на ЧМ-2018
Игроки ЧМ по футболу 2018

Соцсети

Sputnikabkhazia