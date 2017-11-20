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Познер: телеканал RT напугал руководство США

© Sputnik. Владимир Астапкович
Новости
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Владимир Познер связал признание российского телеканала RT иностранным агентом в США со страхом, который американским чиновникам внушает информация, передаваемая на RT.

СУХУМ, 20 ноя — Sputnik. Владимир Познер считает, что требования властей США признать телеканал RT иностранным агентом вызваны страхом американского руководства перед информацией, которую предоставляет этот российский телеканал, сообщает РИА Новости со ссылкой на официальный сайт Познера.

Флаг на здании Государственной Думы РФ на улице Охотный Ряд в Москве
© Sputnik. Natalya Seliverstova
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По словам Познера, он испытывает странное дежавю, глядя на то, как в конгрессе США и американских СМИ стремятся "припаять" к RT ярлык "иностранного агента". Журналист вспомнил, как в советское время около 40 миллионов человек регулярно слушали разные "голоса": "Голос Америки", "Свободу", "Русскую службу BBC", Deutsche Welle и другие. Как подчеркнул "Познер, эти "голоса" глушились советским руководством, поскольку оно опасалось содержания программ этих СМИ.

"Для меня очевидно, что уважаемые сенаторы и члены палаты представителей конгресса США просто боятся той информации, которую сообщает канал RT. Пусть тоже отобранная информация, пусть тоже обработанная информация, пусть она имеет пропагандистское содержание, но не больше, чем те самые "голоса", которые глушили в Советском Союзе", — говорится в сообщении на официальном сайте Познера.

По мнению журналиста, чиновники опасаются, что народ, который их избрал в конгресс, "падет жертвой этой информации". "В общем, RT удалось напугать американское руководство. Достижение, не правда ли?" — написал Познер.

Ранее министерство юстиции США внесло RT America в список иностранных агентов по закону об иностранных агентах от 1938 года, при этом многие другие иностранные государственные СМИ, такие как британская BBC, китайская CCTV, французский телеканал France 24, немецкая радиостанция Deutsche Welle, не зарегистрированы в этом качестве. Главный редактор RT и Sputnik Маргарита Симоньян заявила, что телеканал выбирал между регистрацией и уголовным делом, и в этой связи поздравила "американскую свободу слова и всех, кто в нее все еще верит".

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© RUPTLY.
Симоньян: День свободы прессы отмечать в день регистрации RT иноагентом

В МИД РФ позже сообщили, что прорабатываются формы и методы ответа Москвы на эту ситуацию. Глава Минсвязи РФ Николай Никифоров заявил, что Россия зеркально ответит на требование властей США признать телеканал RT иноагентом.

В минувшую среду Госдума поддержала поправку, согласно которой иностранные СМИ, получающие финансирование из-за рубежа, могут быть признаны в РФ «иностранным агентом». Решение о том, какие СМИ будут отнесены к «иностранным агентам», будет принимать Минюст. Глава профильного комитета Госдумы по информационной политике Леонид Левин отмечал, что под действие закона о СМИ-иностранных агентах не будут подпадать российские медиа, имеющие иностранное финансирование.

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