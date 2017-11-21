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МГИМО. Архивное фото

МГИМО стал обладателем "5 звезд" престижного рейтинга QS

© Sputnik. В. Чистяков
Новости
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МГИМО стал первым вузом в России, Центральной и Восточной Европе, Центральной Азии и странах БРИКС, получившим "5 звезд" в международном рейтинге QS Stars.

СУХУМ, 21 ноя — Sputnik. МГИМО стал обладателем "5 звезд" в международном рейтинге QS Stars, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу учебного заведения.

"По результатам аудита, проведенного международным рейтинговым агентством QS Quacquarelli Symonds в 2017 году, МГИМО стал первым вузом не только в России, но и в регионах Центральной и Восточной Европы, Центральной Азии и БРИКС, удостоившимся такой высокой оценки", — говорится в сообщении.

Студенты во время лекции в одном из вузов РФ. Архивное фото.
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Вузы России вошли в предметные мировые рейтинги

В вузе пояснили, что проводимый компанией QS аудит оценивает вузы по четырем ключевым группам, в которые входят 12 подгрупп, в свою очередь, состоящие из более чем 50 показателей. В каждой подгруппе вузу присуждается от 1 до 5 звезд, из которых впоследствии выводится общий балл. Всего 62 вуза в мире имеют "5 звезд" QS Stars, среди них Гарвард, Оксфорд, Йель, Принстон и Стэнфорд, Университет Пенсильвании и Корнельский университет, входящие в мировые топ-5, топ-10 и топ-20 международного рейтинга QS.

"Самым сильным показателем МГИМО, по мнению экспертов QS, является его связь с работодателями и трудоустройство выпускников, где вуз набрал максимально возможное количество баллов", — отметили в вузе.

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