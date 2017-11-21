16:16 21 Ноября 2017
Абхазия
русаԥс
Сухум+ 20°C
Прямой эфир
Поиск
70-й Каннский международный кинофестиваль. День второй

Голову с плеч: награда объявлена за голову звезды Болливуда

© Sputnik. Екатерина Чеснокова
Новости
Получить короткую ссылку
24210

Радикальные и популистские группировки устраивают протесты, сжигают портреты Дипики Падукон, актрисы, исполнившей роль индийской царицы Рани Падмини, требуют не допустить проката картины, который должен был начаться 1 декабря, но был отсрочен по решению продюсерской компании.

СУХУМ, 21 ноя — Sputnik. Одна из главных звезд современного Болливуда, актриса Дипика Падукон получает многочисленные угрозы расправы от крайне правых организаций из-за роли в фильме о легендарной индийской царице Рани Падмини, сообщает РИА Новости.

История и вымысел

Фильм "Падмавати" снят по эпосу "Падмават" 16 века, который повествует о царице Рани Падмини (также называемой Падмавати), супруге правителя в княжестве Мевар Ратана Сены. Хотя образ правителя основан на реальном историческом персонаже Ратна Синхе, ученые не смогли найти свидетельств подлинности истории Падмавати.

Кадр из фильма Матильда
© Фото: с сайта "Кинопоиск"
"Матильда": совершенно стерильный фильм

Согласно же легенде, Падмавати, сингальская принцесса необычайной красоты, стала причиной нападения султана Дели Алауддина Мухаммад-шаха на владения Ратана Сены с целью отнять у него супругу. Мусульманский правитель успешно подавил силы меварского правителя, но не смог добиться цели — Падмавати осуществила самосожжение, чтобы не попасть в руки агрессора.

Учитывая, что сам эпос является скорее легендой, нежели реальной историей, а также тот факт, что в нем в том числе присутствует межконфессиональный конфликт индуистов и мусульман, фильм предсказуемо оказался в центре многочисленных скандалов. Еще в январе текущего года представители популистской организации касты раджпутов "Шри Раджпур Карни Сена" устроили погромы на съемочной площадке, а позже напали на режиссера Санджая Лилу Бхансали.

Причиной беспорядков стали слухи о том, что в фильме показана "искажающая историю" сцена, в которой Падмавати видит сон об антагонисте Мухаммад-шахе, что создатели картины неоднократно отрицали.

"Этот фильм оказался замешан в такое количество скандалов из-за какого-то слуха. Слух заключается в том, что в фильме есть сцена сна о Рани Падмавати и Алауддине Халджи. Я уже опроверг это и предоставил письменное подтверждение этого", — заявил режиссер Бхансали в видеообращении полторы недели назад.

Эффект снежного кома

Однако поток угроз не прекращается. Накануне с угрозами выступил уже представитель правящей в Индии "Бхаратия джаната парти", а не лидер крайне правой группировки. Ответственный за работу со СМИ в отделении партии в штата Харьяна Сурадж Пал Аму пообещал удвоить вознаграждение за головы Падукон и Бхансали.

"Если ты (сыгравший в фильме актер Ранвир Сингх) не заберешь свои слова обратно, мы переломаем тебе ноги. Хочу поздравить молодежь Мирута (штат Уттар-Прадеш) за объявление награды в 50 миллионов рупий (почти 770 тысяч долларов) за обезглавливание Дипики и Бхансали. Мы наградим тех, кто их обезглавит их, 100 миллионами рупий (около полутора миллионов долларов) и позаботимся о нуждах их семей", — цитирует агентство ANI слова политика.

В самой партии дистанцировались от слов своего представителя.

Прокат фильма в настоящее время отсрочен на неопределенный срок. Продюсеры отменили премьеру 1 декабря, поскольку Центральное бюро сертификации кинопродукции до сих пор не выдало ему прокатное удостоверение, а в понедельник отклонило петицию создателей картины с просьбой ускорить процесс.

Впрочем, даже до старта картины ее показ уже запрещен властями штатов Уттар-Прадеш, Раджастхан, Мадхья-Прадеш и Пенджаб — во всех, кроме последнего, где правит националистическая "Бхаратия джаната парти".

В свою очередь, глава Западной Бенгалии, находящаяся в оппозиции правительству БДП, Мамата Банерджи заявила о цензуре.

"Скандал вокруг Падмавати не только досаден, но и также является планом политической партии разрушить свободу самовыражения. Мы осуждаем эту непомерную чрезвычайность. Все в киноиндустрии должны объединиться и выразить единогласный протест", — написала она в Twitter.

По теме

Церемония "Оскар": первый конфуз, звезды кино и шок зрителей
Топ-5 лучших ужастиков в истории кино



Главные темы

Орбита Sputnik

  • Рашид Алимов
    Куда ветер дует

    Радиоактивный выброс на Южном Урале двигался не в сторону Казахстана – воздушные массы шли в противоположном направлении, рассказали в "Гринпис".

  • Самолет в аэропорту. Архивное фото
    Кыргызский хаб

    Международная компания хочет строить аэропорты в Кыргызстане - премьер Сапар Исаков встретился с представителем руководства TAV Airports Holding Мустафой Сенером.

  • Фламинго, архивное фото
    За фламинго ответят!

    Экс-директора Минского зоопарка и его жену начнут судить за фламинго: супружеская пара два года продавала экзотических птиц и зверей.

  • Разгрузка американской военной техники в порту Бремерхафен в Германии, архивное фото
    Небыстрое реагирование

    НАТО не сможет противостоять "российскому нападению", пишет немецкая газета: путь до Прибалтики сил быстрого реагирования займет до четырех недель.

  • Даля Грибаускайте в Швеции
    Равнее других

    Президент Литвы Даля Грибаускайте удивилась вопросу о неравном положении литовских работников в Швеции по сравнению с местными жителями.

  • Оскверненная конструкция у входа в парк Штефана чел Маре
    Война с памятниками

    Война с памятниками в Молдове - это не просто тревожный звоночек, а набат, - как побороть бескультурье в стране?

  • Гражданин Таджикистана Ахрор Мустафокулов
    Капризная Фортуна

    В Москве таджик выиграл в лотерею 105 тысяч рублей, но остался без денег: при проверке документов билет пропал, а самого его вышлют из России за нарушение закона

  • Сборная Узбекистана по футболу
    От слова "супер"

    Чемпионат Узбекистана по футболу переименовали в Суперлигу: теперь в ней будут играть 12 клубов, за сезон они проведут 38 матчей.

  • Флешка на ноутбуке, иллюстративное фото
    Репутационный ущерб

    Скандал, связанный с уязвимостью эстонских ID-карт, не остался незамеченным — в рейтинге уровня развитости инфотехнологий Эстония потеряла три строчки.

Новости

Все новости
Все новости

Колумнисты

Репатриация

Мультимедиа

Выступление Милены Тачулия в четвертьфинале шоу Ты супер!Танцы
Дети "Ты супер!" и "Ты супер! Танцы": фото Леры, Леона и Милены
Президент Сирии Башар Асад поблагодарил Владимира Путина за помощь
Встреча Путина и Асада состоялась в Сочи
Кто сыграет на ЧМ-2018
Игроки ЧМ по футболу 2018

Соцсети

Sputnikabkhazia