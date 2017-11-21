Голову с плеч: награда объявлена за голову звезды Болливуда

Радикальные и популистские группировки устраивают протесты, сжигают портреты Дипики Падукон, актрисы, исполнившей роль индийской царицы Рани Падмини, требуют не допустить проката картины, который должен был начаться 1 декабря, но был отсрочен по решению продюсерской компании.

СУХУМ, 21 ноя — Sputnik. Одна из главных звезд современного Болливуда, актриса Дипика Падукон получает многочисленные угрозы расправы от крайне правых организаций из-за роли в фильме о легендарной индийской царице Рани Падмини, сообщает РИА Новости.

История и вымысел

Фильм "Падмавати" снят по эпосу "Падмават" 16 века, который повествует о царице Рани Падмини (также называемой Падмавати), супруге правителя в княжестве Мевар Ратана Сены. Хотя образ правителя основан на реальном историческом персонаже Ратна Синхе, ученые не смогли найти свидетельств подлинности истории Падмавати.

Согласно же легенде, Падмавати, сингальская принцесса необычайной красоты, стала причиной нападения султана Дели Алауддина Мухаммад-шаха на владения Ратана Сены с целью отнять у него супругу. Мусульманский правитель успешно подавил силы меварского правителя, но не смог добиться цели — Падмавати осуществила самосожжение, чтобы не попасть в руки агрессора.

Учитывая, что сам эпос является скорее легендой, нежели реальной историей, а также тот факт, что в нем в том числе присутствует межконфессиональный конфликт индуистов и мусульман, фильм предсказуемо оказался в центре многочисленных скандалов. Еще в январе текущего года представители популистской организации касты раджпутов "Шри Раджпур Карни Сена" устроили погромы на съемочной площадке, а позже напали на режиссера Санджая Лилу Бхансали.

Причиной беспорядков стали слухи о том, что в фильме показана "искажающая историю" сцена, в которой Падмавати видит сон об антагонисте Мухаммад-шахе, что создатели картины неоднократно отрицали.

"Этот фильм оказался замешан в такое количество скандалов из-за какого-то слуха. Слух заключается в том, что в фильме есть сцена сна о Рани Падмавати и Алауддине Халджи. Я уже опроверг это и предоставил письменное подтверждение этого", — заявил режиссер Бхансали в видеообращении полторы недели назад.

Эффект снежного кома

Однако поток угроз не прекращается. Накануне с угрозами выступил уже представитель правящей в Индии "Бхаратия джаната парти", а не лидер крайне правой группировки. Ответственный за работу со СМИ в отделении партии в штата Харьяна Сурадж Пал Аму пообещал удвоить вознаграждение за головы Падукон и Бхансали.

"Если ты (сыгравший в фильме актер Ранвир Сингх) не заберешь свои слова обратно, мы переломаем тебе ноги. Хочу поздравить молодежь Мирута (штат Уттар-Прадеш) за объявление награды в 50 миллионов рупий (почти 770 тысяч долларов) за обезглавливание Дипики и Бхансали. Мы наградим тех, кто их обезглавит их, 100 миллионами рупий (около полутора миллионов долларов) и позаботимся о нуждах их семей", — цитирует агентство ANI слова политика.

В самой партии дистанцировались от слов своего представителя.

Прокат фильма в настоящее время отсрочен на неопределенный срок. Продюсеры отменили премьеру 1 декабря, поскольку Центральное бюро сертификации кинопродукции до сих пор не выдало ему прокатное удостоверение, а в понедельник отклонило петицию создателей картины с просьбой ускорить процесс.

Впрочем, даже до старта картины ее показ уже запрещен властями штатов Уттар-Прадеш, Раджастхан, Мадхья-Прадеш и Пенджаб — во всех, кроме последнего, где правит националистическая "Бхаратия джаната парти".

В свою очередь, глава Западной Бенгалии, находящаяся в оппозиции правительству БДП, Мамата Банерджи заявила о цензуре.

"Скандал вокруг Падмавати не только досаден, но и также является планом политической партии разрушить свободу самовыражения. Мы осуждаем эту непомерную чрезвычайность. Все в киноиндустрии должны объединиться и выразить единогласный протест", — написала она в Twitter.