Дэниел Крейг снова сыграет Джеймса Бонда

Дэниел Крейг, 49-летний актер, долго опровергал слухи о своем участии в продолжении "бондианы" и грозился, что "скорее перережет себе вены", чем вновь станет Бондом.

СУХУМ, 21 ноя — Sputnik. Долгие месяцы поклонники киноэпопеи о Джеймсе Бонде гадали, кто же сыграет суперагента в новом фильме, пока сам актер не рассказал в телешоу на американском канале CBS, что сыграет в картине Бонда, сообщается на сайте Huffingtonpost.

Эта роль станет пятой и последней в "бондиане" для Крейга.

"Я просто хочу закончить на высокой ноте. И очень жду этого," — сообщил актер.

Фильму будет рассказывать о том, как Джеймс Бонд решил завести семью и завязать со службой. Однако его жену убивают, и это заставляет Бонда забыть о своих надеждах на мирную семейную жизнь.

Девушкой Бонда, возможно, станет 53-летняя актриса Моника Белуччи, по желанию Дэниела Крейга ее могут пригласить на съемки новой картины. Мировая премьера должна состояться 28 октября 2019 года.