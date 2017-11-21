Дэниел Крейг снова сыграет Джеймса Бонда

СУХУМ, 21 ноя — Sputnik. Долгие месяцы поклонники киноэпопеи о Джеймсе Бонде гадали, кто же сыграет суперагента в новом фильме, пока сам актер не рассказал в телешоу на американском канале CBS, что сыграет в картине Бонда, сообщается на сайте Huffingtonpost.
Эта роль станет пятой и последней в "бондиане" для Крейга.
BREAKING NEWS: 🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨— The Late Show (@colbertlateshow) 16 августа 2017 г.
Daniel Craig, will you return as James Bond?— @StephenAtHome
Yes — #DanielCraig #LSSC pic.twitter.com/FroXh2qsp4
"Я просто хочу закончить на высокой ноте. И очень жду этого," — сообщил актер.
Фильму будет рассказывать о том, как Джеймс Бонд решил завести семью и завязать со службой. Однако его жену убивают, и это заставляет Бонда забыть о своих надеждах на мирную семейную жизнь.
Девушкой Бонда, возможно, станет 53-летняя актриса Моника Белуччи, по желанию Дэниела Крейга ее могут пригласить на съемки новой картины. Мировая премьера должна состояться 28 октября 2019 года.