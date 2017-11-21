Президент Бундестага прокомментировал ситуацию в ФРГ

Глава Бундестага Вольфганг Шойбле призвал партии к компромиссам после провала предварительных переговоров по созданию правительства по итогам выборов в бундестаг 24 сентября.

СУХУМ, 21 ноя — Sputnik. Президент Бундестага Вольфганг Шойбле назвал ситуацию в Германии чрезвычайной и призвал партии создать дееспособное правительство, пойдя по пути компромисса, сообщает РИА Новости.

Трансляция его выступления велась в прямом эфире на телеканале Phoenix.

"Каждая партия, каждый депутат обязан осуществить то, что было обещано в ходе избирательной кампании. Но наше общее обязательство — сформировать большинство, создать дееспособное правительство", — сказал Шойбле. Он добавил, что в Германии "сейчас сложилась чрезвычайная ситуация", но "это испытание, а не государственный кризис".

Глава Бундестага также призвал партии после провала предварительных переговоров по созданию правительства по итогам выборов в бундестаг 24 сентября к компромиссам. По словам Шойбле, "все, кто несет политическую ответственность, должны понимать необходимость серьезных компромиссов, касающихся в том числе частично собственных избирательных программ".

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Шойбле добавил, что "это большая, но решаемая задача".

В ночь на понедельник Свободная демократическая партия вышла из многонедельных переговоров о формировании парламентской коалиции с блоком ХДС/ХСС Меркель и "Зелеными" (коалиция "Ямайка"). "Ямайка" в случае успеха переговоров располагала бы 393 из 709 мандатов в бундестаге (55%), но после выхода либералов оставшиеся участники переговоров располагают лишь 44% мандатов, не получая большинства. СДПГ ранее исключила возможность своего участия в "большой коалиции" с ХДС/ХСС — еще одном варианте, который позволил бы создать правительство большинства (399 кресел, или 56%).