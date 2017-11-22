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DESPACITO IN SIBERIA (ДЕСПАСИТО ПО СИБИРСКИ)

Сибирское Despasito: знаменитый хит сыграли на балалайке

© YouTube
Новости
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Песня стала наиболее прослушиваемой в истории стриминговых сервисов: пользователи проиграли Despacito более 4,6 миллиарда раз

СУХУМ, 22 ноя — Sputnik. Музыканты из Сибири представили свою версию песни пуэрто-риканского исполнителя Луиса Фонси Despacito, клип на которую бьет рекорды по просмотрам в сети, передает РИА Новости.

С января этого года оригинальный клип собрал на YouTube более четырех миллиардов просмотров, поставив абсолютный рекорд. 

Исполнители использовали традиционные народные инструменты: балалайку-контрабас, ложки, бубен, аккордеон и жалейку (духовой инструмент в виде деревянной трубочки). В финале на экране появляется надпись "This is Siberia" — "Это Сибирь". Сами молодые люди признаются, что не ожидали такого ажиотажа, потому что изначально снимали видео в качестве шутки и надеялись попасть с ним в эфир развлекательной программы "Вечерний Ургант".




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