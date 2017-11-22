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Россия ввела новый вид визы

© РИА Новости. Павел Лисицын
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Дмитрий Медведев подписал постановление о введении новой визы.

СУХУМ, 22 ноя — Sputnik. Виза на въезд для получения разрешения на временное проживание появилась в России, документ за подписью премьер-министра России разместили в среду на сайте правительства, передает РИА Новости.

Изменения вносятся в соответствии с федеральным законом от 7 июня — он утвердил новые правила для иностранцев, которые получили разрешение на временно проживание в России и которым для въезда в страну требуется виза. С июня одновременно с получением такого разрешения в паспорт будет ставиться виза временно проживающего лица — на весь срок действия разрешения. В законе также был добавлен соответствующий вид визы — на въезд для получения такого разрешения.

"Обыкновенная виза на въезд в Россию в целях получения разрешения на временное проживание в России будет выдаваться иностранному гражданину на срок до четырех месяцев дипломатическим представительством или консульским учреждением РФ при наличии решения территориального органа МВД о выдаче этому иностранному гражданину разрешения на временное проживание в России. Такая виза на въезд может быть только однократной", — говорится в сообщении.




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