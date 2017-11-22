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Певица Полина Гагарина

Лысина Полины Гагариной насторожила поклонников

© Sputnik. Максим Блинов
Новости
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На обложке журнала Полина Гагарина появилась в новом образе - с бритой головой. Поклонники певицы предположили, что смена имиджа вызвана болезнью или творческим перевоплощением.

СУХУМ, 22 ноя — Sputnik. Один из российских журналов вышел с обложкой, на которой была изображена лысая певица Полина Гагарина. Снимок, который певица разместила в Instagram, шокировал поклонников, передает Sputnik Беларусь.

"Наконец-то! SNC декабрь и результат наших экспериментов с командой журнала. Это было смело, быстро и очень красиво", — написала певица в соцсети.

Большинство фанатов Гагариной отреагировали на смену имиджа позитивно, но взволнованно уточняли у певицы, с чем связана потеря волос.

"Главное чтобы эти лысины были просто экспериментом и эпатажем, а не результатом химиотерапии!" — такой комментарий оставил под фото один из пользователей соцсети.

"Только сильные духом женщины могут подстричься налысо!" — отметили многие поклонники певицы.

Снимок вызвал бурные дискуссии и стремительно набрал почти 100 тысяч просмотров. Однако через несколько часов сама певица развеяла успевшие появиться слухи, опубликовав в своем Instagram видео ролик, который раскрывает секрет, как парикмахеры сделали Гагариной "лысую" прическу.

Популярная исполнительница успокоила своих фанатов и убедила их, что так кардинально менять образ в ближайшее время она не планирует.




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