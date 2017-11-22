Минобороны Турции назвало срок первой поставки российских С-400

Договор о поставке российских систем С-400 в Турцию в сентябре подписали Россия и Турция, премьер Тайип Эрдоган заявил, что Анкара внесла первый взнос за комплексы C-400.

СУХУМ, 22 ноя — Sputnik. Министр обороны Турции Нуреттин Джаникли заявил, что поставки российских зенитных ракетных комплектов С-400 в Турцию могут начаться в 2019 году.

"Первые поставки С-400 могут быть осуществлены в 2019 году", — цитирует министра телеканал NTV.

Москва и Анкара достигли договоренности о поставке российских систем С-400 в Турцию и подписали контракт, сообщила в сентябре пресс-служба российской Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству. Турецкий премьер Тайип Эрдоган заявил, что Анкара внесла первый взнос за комплексы C-400.