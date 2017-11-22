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Эксперты о статусе ПМР: имеет право на самостоятельную судьбу

© flickr.com/ Vitaliy Velikodniy
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Круглый стол "Политико-правовые основы международного признания независимости Приднестровской Молдавской Республики" прошел во вторник в Москве.

Тимур Селиванов, Sputnik Молдова.

Приднестровье имеет право на самостоятельную судьбу, считают участники международного круглого стола "Политико-правовые основы международного признания независимости Приднестровской Молдавской Республики", прошедшего во вторник в Москве. На мероприятии присутствовал лидер Приднестровья Вадим Красносельский и министр иностранных дел непризнанной республики Виталий Игнатьев.

Главный повод для этой встречи экспертов — презентация консультативного заключения о международном правовом статусе непризнанного ПМР. Данный документ составлен представителями Федеральной палаты адвокатов России (ФПА РФ). Он обосновывает претензии Приднестровья на независимость от Молдовы.

Текст заключения ссылается на историю Приднестровья и современные прецеденты создания новых государств путем отделения. Проект предварительно одобрили российские юристы — участники круглого стола. Эксперты ФПА предполагают доработать документ по результатам обсуждений и отправить его в международные организации и представителям власти Молдовы, России, Украины в качестве экспертного мнения.

Что говорят эксперты?

Директор Института диаспоры и интеграции Института стран СНГ Константин Затулин уверен, что в случае с Приднестровьем может быть применено международное право народа на самоопределение.

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"Как мне кажется, у этого права есть, помимо прочих, особое "измерение" — его моральная правота, выстраданность. Здесь уместно сравнить ситуацию Приднестровья с каталонским процессом. Ничего, кроме стыда за руководство этой испанской автономии, которое столкнуло людей в конфликте и сбежало в Брюссель, я не чувствую. Однако право на самоопределение населения постсоветских республик носит естественный характер", — сказал Затулин.

Приднестровье настроено на признание?

Как отметил Виталий Игнатьев, "конечно, период непризнания проходили многие государства, например, Соединенные Штаты Америки. "Однако сейчас настал момент собрать все правовые основания и аргументы для того, чтобы перейти на новый уровень", —сказал Игнатьев.

"ПМР с 1990 года стремилась к присоединению к СССР, а позднее — к России", — напомнил Вадим Красносельский. По его словам, при этом руководители непризнанной республики долго искали пути сосуществования с Молдовой, но она отвергала их инициативы.

По мнению лидера Приднестровья, независимость ПМР от Молдовы — не самоцель, но часть переходного процесса. Красносельский выразил надежду, что проект заключения ФПА не "положат под сукно", и он послужит юридическим обоснованием нового статуса Приднестровья.

"Мы своей жизнью доказали способность к самостоятельности. Да, на сегодняшний день мы непризнанное государство. Но мы независимы, а это — главная ценность. Признание в данном случае — дело техники", — сказал Красносельский.




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