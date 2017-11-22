Музыкант Орбелян о последних минутах жизни Хворостовского

СУХУМ, 22 ноя — Sputnik. Дмитрий Хворостовский был уникальным во всем, сказал РИА Новости известный дирижер, музыкант Константин Орбелян.

"Хворостовский был уникальной личностью во всем. Бог одарил его невероятной внешностью, выдающимся голосом, музыкальной одаренностью, лошадиной работоспособностью. Он все делал не на 100, а на 1000%. Буквально вчера вечером я был у него. К нему вчера приехали родители, и он ушел в три часа ночи", — рассказал Орбелян.

РИА Новости, Раптли и Metropolitan Opera Оперный певец Дмитрий Хворостовский скончался в Лондоне на 56-м году жизни

Музыкант добавил, что часто выступал вместе с Хворостовским, дружил с ним.

"Он все время превосходил самого себя. Все, что он делал, было уникально, совершенно, самобытно. Любая роль становилась им самим, он ею жил. На любом концерте он выплескивал в зал огромную артистическую и эмоциональную энергию. Его эпохальный проект с военными песнями превратил страну в гордое состояние. Все это невыполнимо и уникально. Но Дима ушел", — добавил собеседник агентства.

Народный артист России, всемирно известный оперный певец Дмитрий Хворостовский скончался на 56-м году жизни в Лондоне.

Певец скончался после долгой и продолжительной болезни. В конце июня 2015 года певец, уже много лет живущий в Лондоне, объявил, что страдает от опухоли мозга. Семья Хворостовского в среду подтвердила информацию о его кончине на его официальной странице в социальной сети Facebook.

Мировое признание певцу принесла победа в 1989 году на телевизионном конкурсе Би-би-си "Певец мира" в городе Кардиффе (Великобритания), где он был удостоен титула "Лучший голос" и получил главный приз. После оперного дебюта на западе в Nice Opera в Ницце (Франция) в опере Петра Чайковского "Пиковая Дама" Дмитрия стали приглашать выступать в лучших мировых оперных театрах и участвовать в признанных оперных фестивалях.