01:51 23 Ноября 2017
Абхазия
русаԥс
Сухум+ 5°C
Прямой эфир
Поиск
Пресс-конференция оперной певицы Хиблы Герзмава

Хибла Герзмава посвятит Хворостовскому выступление в Доме музыки

© Sputnik. Владимир Астапкович
Новости
Получить короткую ссылку
Темы:
Смерть Дмитрия Хворостовского (6)
29212

В четверг в Доме музыки в Москве выступит солистка Музыкального театра имени Станиславского и Немировича-Данченко Хибла Герзмава.

СУХУМ, 22 ноя — Sputnik. Хибла Герзмава посвятит памяти Дмитрия Хворостовского свое выступление в Доме музыки в Москве в четверг, сообщили в пресс-службе театра, передает РИА Новости.

Ранее в среду семья Хворостовского сообщила на его странице в Facebook, что певец скончался. Он умер на 56-м году жизни после продолжительной болезни. В конце июня 2015 года певец, много лет живший в Лондоне, объявил, что страдает от опухоли мозга.

Оперный певец Дмитрий Хворостовский, архивное фото
© Sputnik. Алексей Даничев
Стала известна последняя воля Дмитрия Хворостовского

Концерт Герзмава и Национального филармонического оркестра России под управлением Владимира Спивакова состоится 23 ноября в Доме музыки в Светлановском зале. Выступление пройдет в рамках IХ Международного фестиваля "Владимир Спиваков приглашает…".

"Сегодня, когда пришла трагическая весть о кончине Дмитрия Хворостовского, ей трудно было говорить, но свою любовь к выдающемуся певцу, партнеру, с которым Хибле посчастливилось вместе выступать, она выразит в своем выступлении завтра, которое посвящает его памяти", — говорится в сообщении.

Мировое признание Хворостовскому принесла победа в 1989 году на телевизионном конкурсе Би-би-си "Певец мира" в городе Кардиффе (Великобритания), где он был удостоен титула "Лучший голос" и получил главный приз. После оперного дебюта на западе в Nice Opera в Ницце (Франция) в опере Петра Чайковского "Пиковая Дама" Хворостовского стали приглашать выступать в лучших мировых оперных театрах и участвовать в признанных оперных фестивалях.

Темы:
Смерть Дмитрия Хворостовского (6)



Главные темы

  • Встреча в Россотрудничестве
    "Путешествие" в мир журналистики

    К Всемирному дню телевидения в офисе Россотрудничества ученики сухумской средней школы №3 имени Ю.Н. Воронова встретились с журналистами Абхазии, которые рассказали детям о специфике своей работы, почему они ее выбрали, и поделились курьезными историями из практики.

    83
  • Опавшие кленовые листья
    Возможен дождь со снегом: погода на четверг в Абхазии

    По сообщению отдела Гидрометеорологии Госкомитета Республики Абхазия по экологии и охране природы, с 22 на 23 ноября ожидается переменчивая погода.

    82
  • Президент встретился с Сопредседателем Женевских дискуссий от ООН Анти Туруненом
    Хаджимба: Грузия блокирует важнейшие решения на Женевских дискуссиях

    Президент Абхазии Рауль Хаджимба принял сопредседателя Женевских дискуссий по безопасности и стабильности в Закавказье от ООН Анти Турунена в среду 22 ноября, сообщает пресс-служба президента Абхазии.

    139

Орбита Sputnik

  • 100 дней Анатолия Бибилова
    Президентский отчет

    Президент Южной Осетии рассказал депутатам парламента о подробностях своего визита в Россию и о соглашениях с главным стратегическим партнером.

  • Самолет Boeing 787 Dreamliner, фото из архива
    Летать охота…

    Зачем Азербайджан тратит миллиарды на самолеты, суда и поезда, и как это позволит транспортной отрасли стать одной из самых значимых в экономике.

  • Военная каска
    Противотанковая смерть

    Причиной гибели трех и ранения одного военнослужащего армянской армии стал взрыв противотанковой мины в ходе проведения инженерных работ.

  • Экс президент Латвии Вайра Вике-Фрейберга
    Лояльный гастарбайтер

    В Латвию нельзя пускать людей из государств, которые априори настроены против балтийской страны, заявила экс-президент Вайра Вике-Фрейберга.

  • Полки супермаркета с продуктами, архивное фото
    Второй сорт – не брак!

    Комиссия сейма разбирается в поставках продуктов питания, худших по качеству, чем аналогичные в богатых странах ЕС. На ковер вызвана экс-глава Минсельхоза.

  • Мария Кэрэуш
    Пошла под суд

    Бывшая замминистра финансов Молдовы Мария Кэрэуш оказалась на скамье подсудимых по обвинению в коррупции.

  • Вертолеты Ми-6 на авиабазе, архивное фото
    Отстрелялись и вернулись

    Российские самолеты и вертолеты вернулись на аэродромы базирования после учений "Боевое братство-2017" в Таджикистане.

  • Приготовление пищи
    А как же плов?

    Авиаперевозчик Uzbekistan airways введет новые блюда бортового питания – сурхандарьинский салат, кокандский шашлык, люля-кебаб по-бухарски. Про плов ни слова.

  • Утилизация автомобильных покрышек
    Жечь резину!

    Государственная энергетическая компания Эстонии сообщает об успешном завершении отработки технологии переработки старых автопокрышек в жидкое топливо.

  • 100 дней Анатолия Бибилова
    Президентский отчет

    Президент Южной Осетии рассказал депутатам парламента о подробностях своего визита в Россию и о соглашениях с главным стратегическим партнером.

  • Самолет Boeing 787 Dreamliner, фото из архива
    Летать охота…

    Зачем Азербайджан тратит миллиарды на самолеты, суда и поезда, и как это позволит транспортной отрасли стать одной из самых значимых в экономике.

  • Военная каска
    Противотанковая смерть

    Причиной гибели трех и ранения одного военнослужащего армянской армии стал взрыв противотанковой мины в ходе проведения инженерных работ.

Новости

Все новости
Все новости

Колумнисты

Репатриация

Мультимедиа

Президент США Джордж Буш, Людмила Путина, Лора Буш (слева направо на первом плане) и президент России Владимир Путин
Горбатый, ушастый: "Запорожцу" исполнилось 57
Такса Харлсо мастерски удерживает на голове различные предметы
Такса Харлсо мастерски удерживает на голове различные предметы
Кто сыграет на ЧМ-2018
Игроки ЧМ по футболу 2018

Соцсети

Sputnikabkhazia