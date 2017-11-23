Ученые установили, какая пряность помогает похудеть

Ученые предполагают, корица может стать эффективным средством в борьбе с лишним весом.

СУХУМ, 23 ноя —Sputnik. Корица помогает избавиться от лишнего веса, заявили ученые из Мичиганского университета, сообщает РИА Новости.

В ходе экспериментов над мышами выяснилось, что коричневый альдегид — вещество, которое придает корице ее вкус и цвет, — препятствует развитию у животных ожирения и гипергликемии. Этот компонент напрямую воздействует на жировые клетки (адипоциты), заставляя их сжигать энергию с помощью процесса термогенеза.

Оказалось, что под воздействием коричневого альдегида росло число генов и ферментов, ответственных за липидный обмен, и количество белков Ucp1 и Fgf21, играющих важную роль в сжигании жира.

Таким образом, корица, которая широко используется в пищевой индустрии, может стать эффективным средством в борьбе с лишним весом, однако прежде чем начать употреблять эту пряность ради похудения, следует дождаться окончания исследований, подчеркивают специалисты.