18:41 23 Ноября 2017
Абхазия
русаԥс
Сухум+ 7°C
Прямой эфир
Поиск
МЧС

Россия и США предложили Аргентине помощь в поиске пропавшей подлодки

© Sputnik. Игорь Онучин
Новости
Получить короткую ссылку
47 0 0

Подводная лодка "Сан-Хуан" аргентинских ВМС, на борту которой находились 44 члена экипажа, перестала выходить на связь 15 ноября.

СУХУМ, 23 ноя — Sputnik. К поиску исчезнувшей подлодки аргентинских ВМС присоединилось уже 13 стран, передает Sputnik Беларусь.

Владимир Путин предложил аргентинскому коллеге Маурисио Макри помощь в проведении поисково-спасательной операции по обнаружению пропавшей подводной лодки, сообщил в среду МИД южноамериканской страны.

"Путин сообщил, что немедленно предоставляет в распоряжение (Буэнос-Айреса) высокотехнологичное океанографическое судно, очень полезное при подобных операциях", — говорится в коммюнике аргентинского МИДа.

Главы государств договорились, что министры обороны их стран согласуют действия по оказанию помощи в поисково-спасательной операции.

Президент США Дональд Трамп написал в своем Twitter, что также распорядился помочь Аргентине.

Сивков
© Sputnik.
Сивков: шанса на спасение экипажа затонувшей аргентинской подлодки нет

"Я уже давно распорядился помочь Аргентине с поисково-спасательной миссией в связи с исчезновением их подводной лодки, 45 человек на борту, не так много времени осталось. Да пребудет с ними и с народом Аргентины Господь", — написал Трамп.

К поискам пропавшей аргентинской подводной лодки подключился самолет ВМС США. Кроме того, на поиски направлены автономные подводные аппараты военно-морских сил США.

Надежды тают

Бывший командующий Черноморским флотом (1998-2002 годы) адмирал Владимир Комоедов сообщил в интервью РИА Новости, что надежд на то, что экипаж еще жив, остается все меньше.

По сообщениям аргентинских СМИ, самолет базовой патрульной авиации ВМС США во вторник зафиксировал магнитным обнаружителем в Атлантическом океане в 300 километрах от побережья Аргентины на глубине 70 метров металлический объект, к которому направлен подводный аппарат. ВМС Аргентины не подтвердили обнаружение субмарины, сообщив, что запаса кислорода на ее борту экипажу может хватить на 7-10 дней с момента погружения.

"Первичный поиск, видимо, оказался не совсем точным. Поэтому нельзя расслабляться — надо искать, привлекая все силы, которые необходимы для спасения людей. Воздух для дыхания на лодке еще должен остаться. Но то, что случилось непоправимое, я могу утверждать окончательно. Слишком много времени прошло. Будем говорить, общие жизненные возможности всего экипажа, они иссякли или иссякают", — заявил в четверг Комоедов.

МОРЖ ПОДВОДНАЯ ЛОДКА МОРЕ. Архивное фото
© Sputnik. РИА Новости
Подводные дроны ВМС США задействовали в поисках подлодки "Сан Хуан"

По мнению адмирала, "если на протяжении столь длительного времени лодки нет на связи, она не обнаружена, то возможен печальный исход".

Одним из самых печальных вариантов развития событий может быть пожар на подводной лодке. "Могли быть выделения из аккумуляторных батарей с образованием взрывоопасной смеси. Могли быть другие причины. Но случилось непоправимое. Потому что если лодка действительно лежит на глубине 70 метров, то хотя бы кто-нибудь из экипажа мог попробовать выйти через торпедные аппараты или аварийные люки. Буй бы бросили аварийный, который подавал бы сигналы о местонахождении", — считает адмирал.

Подводная лодка "Сан-Хуан" аргентинских ВМС перестала выходить на связь 15 ноября на пути из порта Ушуайя в город Мар-дель-Плата. На борту подлодки находились 44 члена экипажа, она располагала запасом кислорода на шесть дней. Ранее сообщалось, что в момент последнего выхода на связь экипаж субмарины сообщил о возникшей аварии.

Пропавшая подлодка была построена в Германии и включена в состав ВМС Аргентины в 1985 году. Ее длина составляет 66 метров, субмарина развивает скорость до 25 узлов.




Главные темы

Орбита Sputnik

  • День мужества и народного единства
    Новая история осетин

    Жители Южной Осетии пришли на митинг у въезда в Цхинвал, чтобы отдать дань уважения мужеству участников событий 28-летней давности.

  • Хлеб, испеченный в тандыре, архивное фото
    И зрелищ!

    Цены на хлеб в северных районах Азербайджана за последнюю неделю снизились почти в два раза – инициатива исходит от самих производителей.

  • Офицеры МЧС Армении
    Я русский бы выучил…

    Офицеры министерства по чрезвычайным ситуациям Армении пройдут курсы русского языка, что поможет им в дальнейшем в вопросах карьерного роста.

  • Банкнота номиналом 500 тенге
    Не по Чехову

    Пользователи сети сравнили чайку, изображенную на банкноте нового образца номиналом 500 тенге, с фотографией из Википедии.

  • Памятник Ленина на главной площади города Ош. Архивное фото
    "Застава" Ильича

    Почти 67 процентов опрошенных кыргызстанцев негативно относятся к сносу и разрушению памятников Владимиру Ленину.

  • Значок Биткоина
    Лидер блокчейна

    Беларусь может стать "новой Швейцарией" в технологии блокчейн, заявил основатель Blockchain Tech Corp. и Bitcoin Center NYC Ник Спэнос.

  • Экран радиолокатора
    Датский перехват

    Дания планирует построить на острове Борнхольм в Балтийском море башню для сбора разведданных о России.

  • Литовская армия на учениях, архивное фото
    Хмурый армейский праздник

    Реальное положение дел в литовской армии выглядит не так воодушевляюще, как торжества, организованные по случаю Дня воинов.

  • Укроп на таможне
    Укропная мафия

    Молдавские инспекторы санитарного контроля не пусти в страну 18 тонн импортированного из Узбекистана укропа, расфасованного в коробки из-под сигарет.

  • Иностранные граждане в очереди на дактилоскопическую регистрацию, архивное фото
    Их патент

    В Подмосковье с 1января 2018 года подорожает патент для мигрантов – соответствующий законопроект приняли депутаты Мособлдумы.

  • Улугбекхон Максумов
    Броня крепка

    Владелец и руководитель крупнейшего в Дубае предприятия по производству бронированных автомобилей готов сделать машину для президента Узбекистана.

  • Фигуры в виде талисманов зимних Олимпийских игр 2018 года
    Россия должна быть!

    Спортсмены из Эстонии и Латвии считают, что интерес к Олимпийским играм существенно упадет, если Россия не будет в них участвовать.

  • День мужества и народного единства
    Новая история осетин

    Жители Южной Осетии пришли на митинг у въезда в Цхинвал, чтобы отдать дань уважения мужеству участников событий 28-летней давности.

  • Хлеб, испеченный в тандыре, архивное фото
    И зрелищ!

    Цены на хлеб в северных районах Азербайджана за последнюю неделю снизились почти в два раза – инициатива исходит от самих производителей.

  • Офицеры МЧС Армении
    Я русский бы выучил…

    Офицеры министерства по чрезвычайным ситуациям Армении пройдут курсы русского языка, что поможет им в дальнейшем в вопросах карьерного роста.

Новости

Все новости
Все новости

Колумнисты

Репатриация

Мультимедиа

Дмитрий Хворостовский, архивное фото
Памяти Дмитрия Хворостовского
Преступление и наказание: Гарри Аршба рассказал о работе МВД
Преступление и наказание: Гарри Аршба рассказал о работе МВД
Хурма
Говорит и показывает хурма

Соцсети

Sputnikabkhazia