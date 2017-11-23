Россия и США предложили Аргентине помощь в поиске пропавшей подлодки

СУХУМ, 23 ноя — Sputnik. К поиску исчезнувшей подлодки аргентинских ВМС присоединилось уже 13 стран, передает Sputnik Беларусь.

Владимир Путин предложил аргентинскому коллеге Маурисио Макри помощь в проведении поисково-спасательной операции по обнаружению пропавшей подводной лодки, сообщил в среду МИД южноамериканской страны.

"Путин сообщил, что немедленно предоставляет в распоряжение (Буэнос-Айреса) высокотехнологичное океанографическое судно, очень полезное при подобных операциях", — говорится в коммюнике аргентинского МИДа.

Главы государств договорились, что министры обороны их стран согласуют действия по оказанию помощи в поисково-спасательной операции.

Президент США Дональд Трамп написал в своем Twitter, что также распорядился помочь Аргентине.

"Я уже давно распорядился помочь Аргентине с поисково-спасательной миссией в связи с исчезновением их подводной лодки, 45 человек на борту, не так много времени осталось. Да пребудет с ними и с народом Аргентины Господь", — написал Трамп.

К поискам пропавшей аргентинской подводной лодки подключился самолет ВМС США. Кроме того, на поиски направлены автономные подводные аппараты военно-морских сил США.

Надежды тают

Бывший командующий Черноморским флотом (1998-2002 годы) адмирал Владимир Комоедов сообщил в интервью РИА Новости, что надежд на то, что экипаж еще жив, остается все меньше.

По сообщениям аргентинских СМИ, самолет базовой патрульной авиации ВМС США во вторник зафиксировал магнитным обнаружителем в Атлантическом океане в 300 километрах от побережья Аргентины на глубине 70 метров металлический объект, к которому направлен подводный аппарат. ВМС Аргентины не подтвердили обнаружение субмарины, сообщив, что запаса кислорода на ее борту экипажу может хватить на 7-10 дней с момента погружения.

"Первичный поиск, видимо, оказался не совсем точным. Поэтому нельзя расслабляться — надо искать, привлекая все силы, которые необходимы для спасения людей. Воздух для дыхания на лодке еще должен остаться. Но то, что случилось непоправимое, я могу утверждать окончательно. Слишком много времени прошло. Будем говорить, общие жизненные возможности всего экипажа, они иссякли или иссякают", — заявил в четверг Комоедов.

По мнению адмирала, "если на протяжении столь длительного времени лодки нет на связи, она не обнаружена, то возможен печальный исход".

Одним из самых печальных вариантов развития событий может быть пожар на подводной лодке. "Могли быть выделения из аккумуляторных батарей с образованием взрывоопасной смеси. Могли быть другие причины. Но случилось непоправимое. Потому что если лодка действительно лежит на глубине 70 метров, то хотя бы кто-нибудь из экипажа мог попробовать выйти через торпедные аппараты или аварийные люки. Буй бы бросили аварийный, который подавал бы сигналы о местонахождении", — считает адмирал.

Подводная лодка "Сан-Хуан" аргентинских ВМС перестала выходить на связь 15 ноября на пути из порта Ушуайя в город Мар-дель-Плата. На борту подлодки находились 44 члена экипажа, она располагала запасом кислорода на шесть дней. Ранее сообщалось, что в момент последнего выхода на связь экипаж субмарины сообщил о возникшей аварии.

Пропавшая подлодка была построена в Германии и включена в состав ВМС Аргентины в 1985 году. Ее длина составляет 66 метров, субмарина развивает скорость до 25 узлов.