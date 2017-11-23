Ученые: метеорит "Джулия" упадет на Землю в ближайшие дни

СУХУМ, 23 ноя — Sputnik. Около недели назад ученые заметили метеорит "Джулия", который, по их предположению, упадет на Землю 25 ноября, сообщает Sputnik Беларусь со ссылкой на канадские СМИ.

Метеорит "Джулия" был обнаружен учеными 19 ноября, и его не посчитали опасным для землян. Однако просчитав его траекторию, все же сделали вывод, что он может упасть на территорию Европы либо в Атлантический океан. Астрономы считают, что небесное тело не нанесет ущерб Земле, и не исключают вероятность, что метеорит сгорит в атмосфере и не коснется поверхности планеты.

В свою очередь, группа уфологов считает, что данное космическое тело не является метеоритом. По их мнению, ученые вводят людей в заблуждение, а загадочный космический объект на самом деле – это сбитый корабль пришельцев.

Ранее сообщалось, что мимо Земли пролетел астероид размером с дом. А в начале октября на Земле можно будет наблюдать один из мощнейших метеорных потоков Геминиды.