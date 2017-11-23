Ученые прогнозируют шквал землетрясений на Земле в 2018 году

СУХУМ, 23 ноя — Sputnik. Количество мощных землетрясений в 2018 году увеличится, предупредили члены Американского геологического общества, передает Sputnik Армения со ссылкой на The Guardian.

Сейсмологи прогнозируют порядка 20 мощных землетрясений магнитудой выше семи. Основной удар придется на густонаселенные тропические регионы планеты, в которых проживают около миллиарда человек.

Исследователи из Колорадского университета в Боулдере (штат Колорадо) и Университета Монтаны пришли к такому выводу, изучая землетрясения, произошедшие в XX веке.

Ученые предполагают, что усиление сейсмической активности произойдет из-за снижения скорости вращения Земли, однако назвать точную причину такой взаимосвязи не могут.

Специалисты заметили, что в период замедления вращения планеты число мощных землетрясений увеличивалось почти в два раза.