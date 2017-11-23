Технология распознавания лиц может стать заменой паспортам в России

Через несколько лет система типа Face ID может оттеснить паспорта в России, считают специалисты.

СУХУМ, 23 ноя — Sputnik. Биометрия через 15-20 лет может полностью заменить классические паспорта, сообщил РИА Новости основатель и гендиректор компании-разработчика программного обеспечения по распознаванию лиц VisionLabs Александр Ханин.

Уже сейчас биометрические технологии работают с распознаванием лиц лучше, чем человек, считает Ханин.

"Мы уже приблизились к максимуму в распознавании в ряде направлений, например, в распознавании виз, паспортов и селфи. Есть некоторые отрасли, где остаются проблемы. Но в ближайшие два-три года эти решения будут если не совершенны, то очень близки к совершенству", — рассказал Ханин.

Среди клиентов разработчика ряд финансовых организаций и ритейлеров. В середине сентября 25,07% акций компании купил Сбербанк. Руководство банка планирует создать платформу для биометрической идентификации.

Сейчас компания обрабатывает потоки данных примерно с миллиона камер. Все они установлены в России и странах СНГ. Программное обеспечение совершенствуется через библиотеку с открытым исходным кодом, которой пользуются и другие компании — Facebook, Twitter и Uber.