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Президент Турции Тайип Эрдоган, фото из архива

Эрдоган совершит поездку в Грецию: первый визит лидеров Турции за 65 лет

© REUTERS/ Yasin Bulbul/Presidential Palace
Новости
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За последние 65 лет это будет первым визитом турецкого президента в Грецию.

СУХУМ, 23 ноя — Sputnik. С официальным визитом Грецию посетит президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, сказал турецкий вице-премьер Хакан Чавушоглу, сообщает Sputnik Турция.

По его словам, визит турецкого лидера станет важным событием в истории двух стран, так как ни один из президентов Турции не посещал Грецию в течение последних 65 лет.

"Турция как соседняя страна намерена развивать отношения с Грецией. Визит турецкого президента состоится в ближайшие дни", — сказал вице-премьер.

Напомним, что Турция и Греция имеют разногласия по поводу Кипра. В последний раз Афины в 1952 году посещал президент Турции Джелал Байар.




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