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Процедура снятия биометрических данных в визовом центре Санкт-Петербурга

В Госдуме прокомментировали возможную замену паспортов биометрией

© Sputnik. Алексей Даничев
Новости
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Благодаря новым технологиям сочетание систем распознавания лица и радужной оболочки глаза позволяет обеспечить высокую точность отождествления человека, что делает возможной биометрическую идентификацию без привычных бумажных документов.

СУХУМ, 24 ноя — Sputnik. Введение биометрии вместо идентификации жителей РФ с помощью общегражданских паспортов должно осуществляется с согласия граждан, а не в обязательном порядке, заявил РИА Новости председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

Фотографирование на биометрический паспорт
© Sputnik. Тарас Литвиненко
Технология распознавания лиц может стать заменой паспортам в России

Основатель и гендиректор компании-разработчика программного обеспечения по распознаванию лиц VisionLabs Александр Ханин ранее в интервью РИА Новости заявил, что в России паспорта могут заменить на контроль биометрических данных через 15-20 лет. Сочетание распознавания лица и радужной оболочки глаза позволяет обеспечить высокую полноту и точность отождествления человека, что делает возможной биометрическую идентификацию без привычных бумажных документов, пояснял он, отмечая необходимость принятия соответствующих законов и нормативных актов.

"Это все реально, но не поголовно, то есть, это должно быть право граждан, а не их обязанность. Потому что те люди, которые не хотят этого, например, по религиозным мотивам, они должны иметь право пользоваться обычным способом идентификации, то есть, паспортом", — сказал Аксаков, комментируя это заявление.

"Может быть, в законопроект, который сейчас идет по удаленной идентификации на основе биометрии, туда что-то впишем", — предположил депутат. Данный законопроект был принят Госдумой в первом чтении 27 сентября. Он позволяет с помощью биометрических данных осуществлять идентификацию потенциальных клиентов кредитных организаций.

Документ был разработан в целях обеспечения правового регулирования использования механизма интерактивной удаленной аутентификации и идентификации клиента кредитной организации — физического лица с использованием его биометрических персональных данных, а также сведений о нем, содержащихся в единой системе идентификации и аутентификации.

Данный механизм должен позволить банкам открывать счета и вклады гражданам без их личного присутствия, а с использованием интернета. При этом Банк России будет вправе установить перечень кредитных организаций, которые не могут открывать счета (вклады) при проведении идентификации без личного присутствия.

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