Абхазский "посол" и друг Путина: Эмиру Кустурице 63 года

Югославскому кинорежиссеру, сценаристу, продюсеру, музыканту и послу доброй воли Абхазии Эмиру Кустурице 24 ноября исполняется 63 года. Sputnik собрал несколько фактов из жизни режиссера.

Сария Кварацхеия, Sputnik

Эмир Кустурица – знаменитый югославский кинорежиссер, чьи работы отмечены престижными наградами европейских кинофестивалей, в том числе "Золотой пальмовой ветвью", и навсегда вошли в историю кино.

Кустурица в основном известен как кинорежиссер, однако его жизнь более многогранна.

Посол доброй воли Абхазии

Кинорежиссер Эмир Кустурица, посол доброй воли ООН, присоединился к благотворительному движению "Послы доброй воли Абхазии", сертификат и медаль посла были вручены ему в Москве в ноябре 2017 года.

Кустурица поддержал инициативу благотворительного движения по охране культурного наследия Абхазии и проблеме разрушения древних христианских храмов.

"Я, как посол доброй воли ООН, поддерживаю призыв "Послов доброй воли Абхазии". Древние христианские храмы, расположенные в Абхазии, должны быть сохранены, и будущие поколения должны их увидеть", — сказал он.

Кустурица заявил, что Абхазия — древний центр мирового христианства. Самые первые церкви на Кавказе появились именно на территории Абхазии, и мировое сообщество, прежде всего ООН, не может игнорировать разрушение памятников мировой христианской культуры, которые расположены в республике.

© Фото: Даур Барганджия Эмир Кустурица

Дружба с Путиным

Эмир Кустурица дружит с Владимиром Путиным. Режиссер часто бывает в Москве и по официальному приглашению посетил в Кремле инаугурацию Путина в 2012 году.

"Если бы Путин не пришел, то нас, сербов, сравняли бы с землей. Этот человек вернул дух и достоинство своему народу, а сама Россия теперь возвращается на то место в мировой иерархии, которого она достойна", — говорил прессе Кустурица.

© Sputnik. Алексей Дружинин Прием по случаю вступления в должность президента РФ В.Путина

Принял православие

Знаменитый югославский режиссер Эмир Кустурица родился в Сараево 63 года назад. Его дом окружали четыре храма: католический, православный, мусульманский и синагога. Родители Кустурицы были мусульманами, но режиссер уже в детстве проявил свой независимый нрав и сообщил близким, что хочет быть православным, как и предки сербов. В 2005 году принял православие под именем Неманья.

© Sputnik. Сергей Пятаков Глава синодального Отдела РПЦ по взаимоотношениям Церкви и общества протоиерей Всеволод Чаплин, сербский режиссер и музыкант Эмир Кустурица и настоятель Подворья Сербской Православной Церкви в Москве епископ Моравичский Антоний

Несостоявшийся футболист

Кустурица с детства увлекался футболом. В последних классах гимназии собирался подписать контракт с профессиональным клубом, но из-за болезни суставов ему пришлось оставить спорт. Увлекся кинематографом и уже в юношеском возрасте снял любительскую ленту, которая получила премию. В 18 лет уехал в Прагу, чтобы получить кинообразование. Первые свои короткометражки Кустурица снял во время обучения.

Свою первую любовь – футбол — Кустурица не забыл. Неистово болеет за сербский клуб "Партизан". По словам самого Кустурицы, он даже участвовал в драке футбольных фанатов на стадионе. На Каннском фестивале в 2008 году на красной ковровой дорожке Диего Марадона и Эмир Кустурица провели мастер-класс по футболу. Спортсмен и режиссер обменялись несколькими пасами.

© Sputnik. Рамиль Ситдиков Съемки ролика к Чемпионату Европы по футболу

Не только кино, но и музыка

Кроме работы в кино, Кустурица еще известен и как участник группы "The No Smoking Orchestra". Репертуар состоит из смеси кабацко-цыганских мотивов и панк-рока. Одной из работ коллектива стал саундтрек к культовому фильму "Черная кошка, белый кот", позже его "некурящий оркестр" записал музыку к ленте "Жизнь как чудо".

© Sputnik. Владимир Астапкович Концерт "Emir Kusturica & The No Smoking Orchestra"

Сценарист

Эмир Кустурица написал сценарии к большинству своих фильмов. В картине "По млечному пути" он не только выступил сценаристом и режиссером, но и сыграл главную роль в дуэте с Моникой Белуччи.

В некоторых из своих картин — "Невесты приходят", "Аризонская мечта", "Андеграунд" — он играл, но в эпизодах. В последние годы Кустурица сыграл главные роли в картинах "Афера "Фаревелл" и "Пеликан".

Он продюсировал картины "Жизнь как чудо", "Завет", "Невидимые дети", а также художественные ленты режиссера Душана Милича "Клубничка в супермаркете" и "Буча в Гуче", "Блюз-кафе" Алексея Чистикова, а также документальный фильм "Истории на супер 8".

© Sputnik. Екатерина Чеснокова 64-й Каннский кинофестиваль

40 лет в браке

Эмир Кустурица отличается постоянством в личной жизни и уже 43 года находится в браке с Майей Кустурицей. Супругов связывает и общее дело — они совладельцы кинокомпании Rasta Films.

Жена подарила Кустурице двоих детей — сына Стрибора и дочь Дуню.

Стрибор – ударник в группе отца "The No Smoking Orchestra". Снимался в фильмах "Жизнь как чудо" и "Завет", а в последнем выступил еще и композитором.

© Sputnik. Екатерина Чеснокова Режиссер и музыкант Эмир Кустурица (в центре) с женой Майей

Построил собственную деревню

В 2004 году Эмир Кустурица построил в горном районе Златибор собственную деревню Дрвенгард. Она вся из дерева.

Презентация прошла 24 сентября 2004 года, одновременно с презентацией фильма "Жизнь как чудо". В 2005 году режиссер удостоился премии Филиппа Ротье за этот архитектурный проект.