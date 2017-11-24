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Оперный певец Дмитрий Хворостовский скончался в Лондоне на 56-м году жизни

Стало известно, где будет похоронен Хворостовский

РИА Новости, Раптли и Metropolitan Opera
Новости
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Темы:
Смерть Дмитрия Хворостовского (11)
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Семья скончавшегося 22 ноября российского оперного певца Дмитрия Хворостовского попросила его поклонников в память о нем делать пожертвования в пользу британской благотворительной организации Cancer Research UK, занимающейся исследованиями рака.

СУХУМ, 24 ноя — Sputnik. Всемирно известный баритон Дмитрий Хворостовский будет похоронен на Новодевичьем кладбище 28 ноября, сообщили РИА Новости организаторы похорон Павел Астахов и Дмитрий Бертман.

В среду семья Хворостовского сообщила, что певец скончался. Он умер на 56-м году жизни после продолжительной болезни. В конце июня 2015 года певец, много лет живший в Лондоне, объявил, что страдает от опухоли мозга.

Ранее народный артист СССР, первый зампред комитета Госдумы по культуре Иосиф Кобзон сообщил, что Хворостовский завещал кремировать свое тело и захоронить прах в Москве и своем родном городе Красноярске.

"Двадцать седьмого ноября состоится прощание и гражданская панихида в связи с кончиной Дмитрия Хворостовского. В Москве состоится кремация тела и 28 ноября прах будет захоронен на Новодевичьем кладбище. Могила Хворостовского расположена буквально в 100 метрах от могилы Шаляпина", — сказали организаторы.

Темы:
Смерть Дмитрия Хворостовского (11)



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