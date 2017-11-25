Журнал Time не предлагал Трампу снова стать "Человеком года"

По словам американского президента, он отказался от звания "Человек года", потому что ему пришлось бы давать интервью и участвовать в фотосессии.

СУХУМ, 25 ноя — Sputnik. Американский журнал Time опроверг слова президента США Дональда Трампа о том, что ему предлагали снова стать "Человеком года", сообщает РИА Новости. © Sputnik. Михаил Климентьев Во всем виновата химия: Трамп предрек себе отличные отношения с Путиным

Ранее Трамп заявил, что американский журнал Time звонил ему сообщить, что, возможно, он, как и в прошлом году, снова станет "Человеком года" по версии издания. По словам американского лидера, за это ему бы пришлось давать интервью и участвовать в фотосессии, и он решил отказаться.

"Президент неверно полагает то, каким образом мы выбираем "Человека года". Time не комментирует свой выбор до публикации, которая произойдет 6 декабря", — написал журнал в Twitter.

В 2015 году Трамп критиковал журнал из-за того, что издание выбрало Ангелу Меркель.

"Я же говорил, что журнал Time никогда не выберет меня", — написал Трамп. Однако на следующий год он получил звание "Человек года — 2016", обойдя экс-кандидата в президенты США Хиллари Клинтон и основателя социальной сети Facebook Марка Цукерберга.

"Человек года" по версии журнала Time определяется ежегодно, начиная с 1927 года. Вплоть до 1950-го лауреатами становились конкретные личности, однако позднее звание получали и абстрактные персонажи.

Из граждан России и СССР "человеком года" становились Иосиф Сталин (дважды), Никита Хрущев, Михаил Горбачев, Юрий Андропов и Владимир Путин.