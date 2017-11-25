Копию научного труда Дарвина с пометками автора выставят на торги

Чарльз Дарвин опубликовал свою книгу "Происхождение видов путем естественного отбора или сохранение благоприятствуемых пород в борьбе за жизнь" 158 лет назад, 24 ноября 1859 года, первый тираж книги был раскуплен за один день.

СУХУМ, 25 ноя — Sputnik. Копию "Происхождение видов" английского ученого Чарльза Дарвина с его личными пометками выставят на аукционе Christie’s, ее оценочная стоимость составляет 400-665 тысяч долларов, сообщает РИА Новости со ссылкой на сайт аукциона.

По данным аукционного дома, "Происхождение видов" с собственноручными исправлениями и пометками Дарвина выставляется на торги впервые. Торги состоятся 13 декабря в Лондоне.

Копия труда была отправлена Чарльзом Дарвиным немецкому переводчику, в ней автор указал, какие изменения нужно внести в германоязычную версию работы. Большинство исправлений затем были внесены и во все последующие издания работы ученого на всех языках.

Предположительно, работа находилась у переводчика до его смерти в 1862 году. После этого труд хранился у палеонтолога Мельхиора Ноймайра и оставалась у его семьи до настоящего времени.