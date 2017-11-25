Копию научного труда Дарвина с пометками автора выставят на торги

СУХУМ, 25 ноя — Sputnik. Копию "Происхождение видов" английского ученого Чарльза Дарвина с его личными пометками выставят на аукционе Christie’s, ее оценочная стоимость составляет 400-665 тысяч долларов, сообщает РИА Новости со ссылкой на сайт аукциона.
По данным аукционного дома, "Происхождение видов" с собственноручными исправлениями и пометками Дарвина выставляется на торги впервые. Торги состоятся 13 декабря в Лондоне.
Копия труда была отправлена Чарльзом Дарвиным немецкому переводчику, в ней автор указал, какие изменения нужно внести в германоязычную версию работы. Большинство исправлений затем были внесены и во все последующие издания работы ученого на всех языках.
Предположительно, работа находилась у переводчика до его смерти в 1862 году. После этого труд хранился у палеонтолога Мельхиора Ноймайра и оставалась у его семьи до настоящего времени.