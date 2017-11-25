Viva, Дурипш: вспоминая команданте Фиделя

Ровно год назад, 25 ноября 2016 года, в возрасте 90 лет ушел из жизни лидер Кубинской революции Фидель Кастро.

Анжелика Бения, Sputnik

Кубинский революционер, основатель первого социалистического государства в Западном полушарии Фидель Кастро родился 13 августа 1926 года. С декабря 1976 года, в течение 30 лет, был председателем Государственного совета и Совета министров Кубы, был главнокомандующим революционными вооруженными силами и председателем Совета национальной обороны страны.

Знаменитый визит кубинского лидера Фиделя Кастро и первого секретаря ЦК КПСС Никиты Хрущева в 1963 году в село Дурипш запомнился всем свидетелям того знаменательного для республики дня, когда столы в абхазском селе ломились от еды, а вино лилось ручьем.

Из воспоминаний Сергея Хрущева (сына Никиты Хрущева) о посещении Феделя села Дурипш: "К столу подали молодое вино, гостям поднесли по здоровенному рогу с вином, и Кастро заулыбался, посчитав это шуткой, но ему объяснили, что его выпить не только можно, но и нужно. Он бросился за защитой к Хрущеву, который, в свою очередь, ответил, что здесь он не хозяин, главный здесь — тамада. И Кастро осушил до дна тот рог".

По свидетельствам очевидцев, этой же участи не смог избежать и сам Хрущев, который надеялся на снисхождение к нему, ссылаясь на возраст. Его надежды не оправдались. Один из старцев, стоявший рядом, взял адресованный ему рог с вином (вместимость рога в среднем 5-6 стаканов) и выпил, тем самым доказав, что возраст в этом деле никакой роли не играет. Хрущеву ничего не оставалось, как повторить тот же ритуал.

Фотографии со знаменательного дня в Дурипше смотрите в фотоленте Sputnik>>

Пир в лучших традициях абхазского гостеприимства устроили в доме братьев Махты и Минаса Таркил. Приездом Фиделя Кастро и Никиты Хрущева в Дурипш и по сей день гордятся сельчане. Очевидцев тех событий с каждым годом становится все меньше, следовательно, и картина воспоминаний тех событий – все более размытой. Однако благодаря фотографиям Константина Таркил встречи и исторические моменты пребывания Фиделя Кастро в Абхазии были запечатлены на века.

28 июля 2016 года в Сухуме был презентован фотоальбом этого исторического визита. В фотоальбом вошли 34 снимка, сделанные во время застолья в Дурипше, и история той встречи на абхазском и испанском языках.

Об отдыхе кубинского революционера Фиделя Кастро и Первого секретаря ЦК КПСС Никиты Хрущева в селе Дурипш существует немало версий, некоторые из них ошибочны и неправдивы, считает фотограф Константин.

© Sputnik. Бадри Есиава "Черно–белые" воспоминания о Фиделе Кастро

Делясь с агентством Sputnik воспоминаниями тех дней, Таркил отметил, что из местных жителей мало кто знал Фиделя, все, естественно, прекрасно знали Хрущева, но жители села Дурипш никого не обделили вниманием и одинаково тепло приняли обоих гостей с их делегациями.

Константин отметил, что его сильно расстраивает, что события того дня искажены рассказчиками и журналистами.

"Злые языки говорят, что Кастро, сделав глоток из винного рога, вылил его на землю, чем были возмущены хозяева. Это все неправда. Такого не было. И то, что Хрущева нашли спящего в кустах — ложь. Откуда они берут такую информацию, я не понимаю", — выразил свое недовольство Константин Таркил.

По словам историка Станислава Лакоба, про эту встречу очень мало публикаций и фотографий, но есть много веселых историй. Некоторые из них ему поведал советский политический деятель, писатель и журналист Михаил Тимурович Бгажба.

"По рассказам Бгажба, во время прогулки по Сухуму мимо фонтана с грифонами Кастро услышал оттуда кваканье лягушек. На удивленный его вопрос о том, что это и как понимать, Бгажба ответил, что были скрещены абхазские и французские лягушки, в результате получили целый ансамбль с дирижером. Фиделю ничего не оставалось делать, кроме того, чтобы поверить "серьезному" сопровождающему", — поделился курьезным случаем Лакоба.

По его словам, в Абхазии Кастро попробовал абхазский домашний сыр, который ему очень понравился. Услышав это, Хрущев приказал отправить на Кубу несколько вагонов этого молочного продукта и поручил выполнить столь важную миссию Михаилу Бгажба, который сумел перехитрить первого секретаря и не оставить Абхазию без сыра.

© Sputnik. Василий Малышев Мир глазами Фиделя Кастро: лучшие высказывания команданте

"В итоге, он добился, чтобы сыр везли из Мегрелии, из-за чего жители Грузии были возмущены, так как на некоторое время остались без любимого лакомства", — поделился Лакоба.

Фидель Кастро при жизни стал символом национальной и освободительной борьбы, которого не могли сломить главы враждебных и более могущественных стран, более 600 покушений было организовано на него за все годы правления.

Тяжело заболев в 2006 году, Фидель Кастро передал бразды правления своему младшему брату Раулю, который официально возглавил островное государство в 2008 году. Таким образом, последние 10 лет Фидель не находился у власти.

Государственный и политический деятель, лидер кубинской революции Фидель Кастро скончался 25 ноября 2016 года в возрасте 90 лет.