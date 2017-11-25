Ученые смоделировали "аватара", помогающего в лечении шизофрении

При разработке нового способа помощи больным шизофренией в испытаниях принимали участие 150 пациентов британских больниц (от 18 до 65 лет) с расстройствами шизофренического спектра и психозам.

СУХУМ, 25 ноя — Sputnik. Ученые из Великобритании смоделировали цифровую визуальную модель, разговор с которой помогает больным шизофренией бороться с "голосами в голове", сообщает РИА Новости со ссылкой на исследование, опубликованное в медицинском журнале The Lancet Psychiatry.

В работе отмечается, что слуховые галлюцинации испытывают до 70% шизофреников. Чаще всего так называемые голоса в голове оскорбляют больных, угрожают им и призывают к опасным действиям. В большинстве случаев симптомы удается ослабить с помощью медикаментов, но даже после терапии "голоса" слышит каждый четвертый больной, отмечает ведущий автор исследования, профессор Королевского колледжа Лондона Том Крейг.

Ученые пригласили для испытаний 150 пациентов британских больниц (от 18 до 65 лет) с расстройствами шизофренического спектра и психозами. Участников разделили на две группы: одна половина лечилась у психиатра, а вторая проходила "аватар-терапию". При этом все они продолжали принимать лекарства.

Для создания "аватара" исследователи вместе с пациентами визуализировали в компьютерной программе "голос", чаще всего преследовавший больных во время приступов. Пациенты общались с виртуальным собеседником ежедневно в течение полутора месяцев. В соседнем помещении находился врач, который и говорил с больным от лица "аватара" измененным голосом и фразами, характерными для галлюцинаций конкретного человека. Параллельно фиксировалась интенсивность "голосов" в голове участника эксперимента.

Результаты показали, что такой вид терапии помог снизить частоту галлюцинаций и уровень стресса, которые вызывали приступы у больных. Через 12 недель семь из 75 пациентов перестали слышать "голоса в голове", тогда как в группе, консультировавшейся у обычного психотерапевта, таких было лишь двое.