19:28 25 Ноября 2017
Абхазия
русаԥс
Сухум+ 4°C
Прямой эфир
Поиск
Работа мозга

Ученые смоделировали "аватара", помогающего в лечении шизофрении

© Fotolia/ Andrea Danti
Новости
Получить короткую ссылку
46 0 0

При разработке нового способа помощи больным шизофренией в испытаниях принимали участие 150 пациентов британских больниц (от 18 до 65 лет) с расстройствами шизофренического спектра и психозам.

СУХУМ, 25 ноя — Sputnik. Ученые из Великобритании смоделировали цифровую визуальную модель, разговор с которой помогает больным шизофренией бороться с "голосами в голове", сообщает РИА Новости со ссылкой на исследование, опубликованное в медицинском журнале The Lancet Psychiatry.

В работе отмечается, что слуховые галлюцинации испытывают до 70% шизофреников. Чаще всего так называемые голоса в голове оскорбляют больных, угрожают им и призывают к опасным действиям. В большинстве случаев симптомы удается ослабить с помощью медикаментов, но даже после терапии "голоса" слышит каждый четвертый больной, отмечает ведущий автор исследования, профессор Королевского колледжа Лондона Том Крейг.

Ученые пригласили для испытаний 150 пациентов британских больниц (от 18 до 65 лет) с расстройствами шизофренического спектра и психозами. Участников разделили на две группы: одна половина лечилась у психиатра, а вторая проходила "аватар-терапию". При этом все они продолжали принимать лекарства.

Для создания "аватара" исследователи вместе с пациентами визуализировали в компьютерной программе "голос", чаще всего преследовавший больных во время приступов. Пациенты общались с виртуальным собеседником ежедневно в течение полутора месяцев. В соседнем помещении находился врач, который и говорил с больным от лица "аватара" измененным голосом и фразами, характерными для галлюцинаций конкретного человека. Параллельно фиксировалась интенсивность "голосов" в голове участника эксперимента.

Результаты показали, что такой вид терапии помог снизить частоту галлюцинаций и уровень стресса, которые вызывали приступы у больных. Через 12 недель семь из 75 пациентов перестали слышать "голоса в голове", тогда как в группе, консультировавшейся у обычного психотерапевта, таких было лишь двое.




Главные темы

Орбита Sputnik

  • Президенты посетили музей Боевой Славы имени Владислава Ардзинба
    Братский визит

    По приглашению президента Южной Осетии Анатолия Бибилова 26-27 ноября республику с официальным визитом посетит глава Абхазии Рауль Хаджимба.

  • Руководитель Администрации Президента Азербайджана Рамиз Мехтиев, фото из архива
    Главное – безопасность

    Секретарь Совета безопасности России и руководитель администрации президента Азербайджана договорились усилить сотрудничество.

  • 5-й Саммит Восточного партнерства в Брюсселе
    Восточное позерство

    Эксперт о плюсах и минусах вступления бывших советских республик в диалог с Евросоюзом и о том, как будут развиваться события после саммита Восточного партнерства.

  • Гидроэлектростанции в Киргизии
    Президентский блеф

    Глава Минсельхоза Казахстана Аскар Мырзахметов прокомментировал слова бывшего президента Кыргызстана Алмазбека Атамбаева об отключении воды.

  • Архивное фото экс-президента КР Алмазбека Атамбаева
    Простите, если что!

    Экс-президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев попросил прощения, если "за шесть лет не оправдал надежд" соотечественников.

  • Церемония начала строительства Централизованного хранилища отработанного ядерного топлива (ЦХОЯТ) в Украине
    Ядерная помойка

    Зачем Киев строит хранилище отработанных ядерных отходов на границе с Беларусью, и как оно обеспечит политическую и энергетическую безопасность Украины.

  • Ситуация с беженцами
    Не пошло

    Центр помощи беженцам в Риге, обошедшийся городской думе в 40 тысяч евро, закрылся, а соискатели убежища так и не успели узнать о его существовании.

  • Президент Литвы Даля Грибаускайте, архивное фото
    Долгая дорога в союз

    Евросоюз поддержит европейские амбиции Украины, но стране предстоит преодолеть долгий путь, заявила президент Литвы Даля Грибаускайте.

  • Клаус Йоханнис
    Пусть ждет!

    Президент Румынии Клаус Йоханнис прокомментировал приглашение молдавского лидера Игоря Додона посетить с визитом республику.

  • Медицинская капельница, архивное фото
    Военная доставка

    Учительница русского языка из Таджикистана, получившая сложный перелом бедра, была доставлена в подмосковный госпиталь силами военных 201-й российской базы.

  • Съемка достопримечательностей Бухары с высоты птичьего полета
    Гостеприимная Бухара

    В Бухаре утвердили туристический бренд, отражающий древнюю историю, культуру, традиции и гостеприимство узбекского народа.

  • Досмотр автомобиля на границе между Эстонией и Россией
    Не дождетесь!

    Европейский союз не станет либерализировать визовый режим с Россией, пока та не изменит свою политику, заявила президент Эстонии Керсти Кальюлайд.

  • Президенты посетили музей Боевой Славы имени Владислава Ардзинба
    Братский визит

    По приглашению президента Южной Осетии Анатолия Бибилова 26-27 ноября республику с официальным визитом посетит глава Абхазии Рауль Хаджимба.

  • Руководитель Администрации Президента Азербайджана Рамиз Мехтиев, фото из архива
    Главное – безопасность

    Секретарь Совета безопасности России и руководитель администрации президента Азербайджана договорились усилить сотрудничество.

  • 5-й Саммит Восточного партнерства в Брюсселе
    Восточное позерство

    Эксперт о плюсах и минусах вступления бывших советских республик в диалог с Евросоюзом и о том, как будут развиваться события после саммита Восточного партнерства.

Новости

Все новости
Все новости

Колумнисты

Репатриация

Мультимедиа

Кубинский лидер Фидель Кастро
Команданте Фидель: в папахе, с рогом, мороженым и рыбой
Танцующий рыбак: Леон Капба рассказал с чем выступит в Ты супер! Танцы
Танцующий рыбак: Леон Капба рассказал, с чем выступит в "Ты супер!Танцы"
Обзор цен на рынке Сухума
Обзор цен на рынке Сухума

Соцсети

Sputnikabkhazia