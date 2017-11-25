19:28 25 Ноября 2017
Абхазия
русаԥс
Сухум+ 4°C
Прямой эфир
Поиск
XII Съезд Союза журналистов России

Союз журналистов России сменил председателя впервые за 25 лет

© Sputnik. Виталий Белоусов
Новости
Получить короткую ссылку
16 0 0

XII съезд Союза журналистов России проходил в Москве в субботу, действующий глава организации Всеволод Богданов предложил провести съезд в конце ноября, чтобы в предвыборный период Союз журналистов вошел с утвержденным составом всех руководящих органов.

СУХУМ, 25 ноя — Sputnik. Новым председателем Союза журналистов России на XII съезде СЖР в Москве был избран телепродюсер и кинодокументалист Владимир Соловьёв, сообщает РИА Новости.

Встреча в Россотрудничестве
© Sputnik.
"Путешествие" в мир журналистики

Съезд СЖР впервые за 25 лет выбрал нового председателя организации, Всеволод Богданов, занимавший этот пост с 1992 года, не стал выдвигать свою кандидатуру на выборы и добровольно сложил полномочия. О своём желании участвовать в выборах заявили три кандидата: секретарь СЖР, координатор молодежных программ организации Роман Серебряный, глава Союза журналистов Крыма Андрей Трофимов и секретарь СЖР Владимир Соловьёв.

В ходе съезда Серебряный и Трофимов сняли свои кандидатуры в пользу Соловьёва.

Подавляющее большинство участников съезда проголосовали за его избрание на данный пост.

Тележурналист, телеведущий, политический обозреватель и телепродюсер Владимир Соловьёв родился в 1964 году в городе Ногинске Московской области. Окончил международное отделение факультета журналистики МГУ им. Ломоносова.

На телевидении с 1990 года. С 1990 по 1991 год работал редактором и корреспондентом в Телевизионной службе новостей (ТСН) Центрального телевидения СССР.

Стоял у истоков создания телепрограммы "Вести". Комментатор Российского телевидения (ВГТРК). С 1992 по 1997 год — собственный корреспондент РГТРК "Останкино" (впоследствии — ЗАО "ОРТ") в Югославии, заведующий отделением телерадиокомпании на Балканах.

Всего в качестве военного корреспондента прошёл семь войн, в том числе обе чеченские кампании.

Владимир Хашба
© Sputnik. Амра Амичба
Море журналиста

С 1997 по 1999 год работал в возрожденной ТСН на ТВ-6. Был политическим обозревателем, вел вечернюю информационную программу.

С декабря 1999 по январь 2005 года — комментатор Дирекции информационных программ ОАО "ОРТ" (с сентября 2002 года — ОАО "Первый канал"). Готовил репортажи для программ "Новости", "Время" и "Времена".

Много лет работал в составе "Кремлёвского пула". Собеседниками Соловьёва в разное время становились видные фигуры отечественной и мировой политики — Михаил Горбачёв, Борис Ельцин, Владимир Путин, Кондолиза Райс, Генри Киссинджер, Хавьер Солана, Шимон Перес, а также российские губернаторы, лидеры политических партий, депутаты, политические, общественные и культурные деятели.

Работал координатором съемочных групп информационного вещания "Первого канала" во время террористического акта в Беслане и во время политического кризиса на Украине 2004 года — так называемого "первого Майдана".

Автор ряда документальных фильмов. Был сценаристом и комментатором трансляций военных парадов на Красной площади, посвящённых 58-й и 59-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов.

С сентября 2005 по октябрь 2011 года — на "Третьем канале" — политический обозреватель, с сентября 2008-го — ведущий субботней итоговой информационно-аналитической авторской программы "Главная тема" и цикла программ "Актуальный разговор".

С ноября 2011 года — заместитель руководителя ТПО "Россия-2", (ВГТРК). C сентября 2012 года — главный продюсер, начальник Службы документальных фильмов телеканала "Россия" (ВГТРК).

С августа 2017 года — советник Директора ГТК "Телеканал "Россия-1".

По теме

Журналистка Гордон планирует участвовать в президентских выборах в РФ
Мария Захарова о правде: всемирная журналистика под угрозой
Молодые дипломаты о медиашколе в Грозном: влияние журналистов нельзя недооценивать



Главные темы

Орбита Sputnik

  • Президенты посетили музей Боевой Славы имени Владислава Ардзинба
    Братский визит

    По приглашению президента Южной Осетии Анатолия Бибилова 26-27 ноября республику с официальным визитом посетит глава Абхазии Рауль Хаджимба.

  • Руководитель Администрации Президента Азербайджана Рамиз Мехтиев, фото из архива
    Главное – безопасность

    Секретарь Совета безопасности России и руководитель администрации президента Азербайджана договорились усилить сотрудничество.

  • 5-й Саммит Восточного партнерства в Брюсселе
    Восточное позерство

    Эксперт о плюсах и минусах вступления бывших советских республик в диалог с Евросоюзом и о том, как будут развиваться события после саммита Восточного партнерства.

  • Гидроэлектростанции в Киргизии
    Президентский блеф

    Глава Минсельхоза Казахстана Аскар Мырзахметов прокомментировал слова бывшего президента Кыргызстана Алмазбека Атамбаева об отключении воды.

  • Архивное фото экс-президента КР Алмазбека Атамбаева
    Простите, если что!

    Экс-президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев попросил прощения, если "за шесть лет не оправдал надежд" соотечественников.

  • Церемония начала строительства Централизованного хранилища отработанного ядерного топлива (ЦХОЯТ) в Украине
    Ядерная помойка

    Зачем Киев строит хранилище отработанных ядерных отходов на границе с Беларусью, и как оно обеспечит политическую и энергетическую безопасность Украины.

  • Ситуация с беженцами
    Не пошло

    Центр помощи беженцам в Риге, обошедшийся городской думе в 40 тысяч евро, закрылся, а соискатели убежища так и не успели узнать о его существовании.

  • Президент Литвы Даля Грибаускайте, архивное фото
    Долгая дорога в союз

    Евросоюз поддержит европейские амбиции Украины, но стране предстоит преодолеть долгий путь, заявила президент Литвы Даля Грибаускайте.

  • Клаус Йоханнис
    Пусть ждет!

    Президент Румынии Клаус Йоханнис прокомментировал приглашение молдавского лидера Игоря Додона посетить с визитом республику.

  • Медицинская капельница, архивное фото
    Военная доставка

    Учительница русского языка из Таджикистана, получившая сложный перелом бедра, была доставлена в подмосковный госпиталь силами военных 201-й российской базы.

  • Съемка достопримечательностей Бухары с высоты птичьего полета
    Гостеприимная Бухара

    В Бухаре утвердили туристический бренд, отражающий древнюю историю, культуру, традиции и гостеприимство узбекского народа.

  • Досмотр автомобиля на границе между Эстонией и Россией
    Не дождетесь!

    Европейский союз не станет либерализировать визовый режим с Россией, пока та не изменит свою политику, заявила президент Эстонии Керсти Кальюлайд.

  • Президенты посетили музей Боевой Славы имени Владислава Ардзинба
    Братский визит

    По приглашению президента Южной Осетии Анатолия Бибилова 26-27 ноября республику с официальным визитом посетит глава Абхазии Рауль Хаджимба.

  • Руководитель Администрации Президента Азербайджана Рамиз Мехтиев, фото из архива
    Главное – безопасность

    Секретарь Совета безопасности России и руководитель администрации президента Азербайджана договорились усилить сотрудничество.

  • 5-й Саммит Восточного партнерства в Брюсселе
    Восточное позерство

    Эксперт о плюсах и минусах вступления бывших советских республик в диалог с Евросоюзом и о том, как будут развиваться события после саммита Восточного партнерства.

Новости

Все новости
Все новости

Колумнисты

Репатриация

Мультимедиа

Кубинский лидер Фидель Кастро
Команданте Фидель: в папахе, с рогом, мороженым и рыбой
Танцующий рыбак: Леон Капба рассказал с чем выступит в Ты супер! Танцы
Танцующий рыбак: Леон Капба рассказал, с чем выступит в "Ты супер!Танцы"
Обзор цен на рынке Сухума
Обзор цен на рынке Сухума

Соцсети

Sputnikabkhazia