Путин подписал закон об иноагентах

СУХУМ, 25 ноя — Sputnik. Президент России Владимир Путин подписал закон о статусе иностранного агента для СМИ, сообщает РИА Новости. © Fotolia/ Mihajlo Maricic Совфед принял закон о СМИ-иноагентах

В среду Совет Федерации одобрил закон о СМИ-иноагентах. "За" проголосовали 154 человека, один воздержался, "против" не высказался никто. Согласно тексту закона, иноагентами могут быть признаны СМИ, получающие финансовую помощь от иностранных государств или организаций.

Решение о том, какие СМИ будут отнесены к "иностранным агентам", будет принимать Минюст. Глава профильного комитета Госдумы по информационной политике Леонид Левин ранее отмечал, что под действие закона о СМИ-иностранных агентах не будут подпадать российские медиа, имеющие иностранное финансирование. Поправки о статусе СМИ-иностранных агентов стали вынужденной ответной мерой на притеснение российских СМИ в США и, в частности, признание RT America иностранным агентом.