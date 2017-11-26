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Концепт нового смартфона Tesla

В сети появился концепт будущего смартфона от Tesla

© Скриншот с видео в YouTube Concept Creator
Новости
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Ожидается, что новый смартфон Smartphone 3.3 под маркой Tesla будет содержать четырехядерный процессор, экран пять дюймов, будет обеспечивать 4G соединение.

СУХУМ, 26 ноя — Sputnik. На YouTube-канале Concept Creator появился видеоролик, на котором показана концепт-идея нового смартфона компании Tesla, который компания может выпустить, сообщает РИА Новости.

В ролике демонстрируется гаджет, оснащенный двойной камерой, безрамочным дисплеем и металлическим корпусом.

Судя по первым откликам под видео, интернет-пользователи остались довольны дизайном авторского смартфона и отметили, что в случае его создания очереди за новыми моделями IPhone стали бы намного меньше. Также в комментариях в шутку поинтересовались, будет ли он работать "на электричестве".

Компания Tesla пока не планировала выпуск смартфонов. На странице в Интернете компании сообщается, что смартфон Smartphone 3.3 под маркой Tesla содержит четырехядерный процессор, экран пять дюймов, обеспечивает 4G соединение.

При этом ничего не говорится о технических характеристиках фотокамеры и объеме памяти, а также о длительности зарядки аккумуляторов и дополнительных функциях смартфона, распространенных у передовых моделей основных производителей — таких, как сканер отпечатка пальца или радужки глаза, возможности беспроводной зарядки и эффекта безграничного экрана.




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