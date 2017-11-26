Рауль Хаджимба и Анатолий Бибилов встретились в Цхинвале

Президент Абхазии прибыл в воскресенье в Южную Осетию с официальным визитом.

СУХУМ, 26 ноя — Sputnik. Рауль Хаджимба в первый день визита в Южную Осетию встретился с президентом республики Анатолием Бибиловым. Президенты двух стран подтвердили намерения развивать взаимоотношения, основанные на долгих годах сотрудничества, передает Sputnik Южная Осетия.

Перед встречей с Бибиловым, в Цхинвале Рауль Хаджимба возложил цветы к мемориалу на кладбище школы №5, где похоронены жертвы грузинской агрессии.

"Приветствую вас на земле Южной Осетии. У наших стран долгие взаимоотношения, и мы надеемся их плодотворно развивать и укреплять", — сказал Бибилов.

Как отметил на встрече абхазский президент, обе страны пережили тяжелые годы и были в схожей непростой ситуации.

"Мы победили в войне, теперь нам необходимо побеждать в мирной жизни", — отметил Хаджимба.

© Фото: Пресс-служба президента РЮО Грузинского диверсанта Южная Осетия передала Абхазии для обмена

Сегодня же стороны подпишут ряд соглашений. В состав абхазской делегации также входят глава администрации президента Абхазии Даур Аршба, министр иностранных дел Даур Кове, министр образования Адгур Какоба, министр сельского хозяйства Даур Тарба.

В апреле 2017 года официальная делегация из Абхазии принимала участие в церемонии инаугурации избранного президента республики Южная Осетия Анатолия Бибилова.

В июле 2017 года состоялся первый официальный визит президента Южной Осетии Анатолия Бибилова в Абхазию, который был посвящен обсуждению дальнейшего развития взаимоотношений между Абхазией и Южной Осетией. В ходе визита общественные палаты двух республик подписали Соглашение о сотрудничестве, также был подписан план консультаций на 2017-2018 годы.