Абхазская делегация в Цхинвале: министры двух стран подписали ряд соглашений

Подписание соглашений в области сельского хозяйства и в сфере образования состоялись в рамках визита в Южную Осетию делегации из Абхазии во главе с Раулем Хаджимба.

СУХУМ, 26 ноя — Sputnik. Несколько соглашений подписали министры Абхазии и Южной Осетии во время визита абхазской делегации в Южную Осетию, передает Sputnik Южная Осетия.

© Фото: Пресс-служба президента РЮО Грузинского диверсанта Южная Осетия передала Абхазии для обмена

Соглашение о сотрудничестве в области сельского хозяйства подписали министр сельского хозяйства Абхазии Даур Тарба и его коллега из Южной Осетии Лев Пухаев. это соглашение предполагает укрепление товарооборота между государствами, а также создание совместных фермерских хозяйств.

Также о сотрудничестве договорились Министерства образования Абхазии и Южной Осетии. Подписи под документом поставили глава Минобразования Абхазии Адгур Какоба и его коллега из Южной Осетии Натали Гассиев.

Документ предусматривает обмен опытом и студенческий обмен. Кроме того, стороны намерены добиваться легализации югоосетинских и абхазских дипломов в других странах.