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Кан Тания

Тания: настоятель итальянской базилики передал статуэтку верующим Абхазии

© Sputnik / Томас Тхайцук
Новости
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Заместитель министра иностранных дел Абхазии Кан Тания с рабочим визитом посетил Италию в сопровождении Посла по особым поручениям МИД Абхазии Вито Гриттани.

СУХУМ, 26 ноя – Sputnik. Настоятель базилики Санта Мария Дель Поццо передал статуэтку Мадонны Дель Поццо для верующих из Римско-католической церкви Сухума, рассказал на своей страничке в Facebook заместитель министра иностранных дел Абхазии Кан Тания.

"Вчера вечером, 25 ноября, я принял участие в мессе, посвященной народу Абхазии, в базилике Санта Мария Дель Поццо в городе Капурсо. Со слов "уважаемые собравшиеся, предлагаю молитвы сегодняшней мессы посвятить народу Республики Абхазия" начал религиозный ритуал настоятель базилики Филиппо Д'Алессандро", — процитировал священнослужителя Кан Тания.

Перед завершением мессы настоятель базилики Филиппо Д’Алессандро передал Кану Тания статуэтку Мадонны Дель Поццо для верующих из Римско-католической церкви Сухума. Заместитель Министра иностранных дел Абхазии в свою очередь передал в дар базилике икону Симона Кананита.

"Хочу поблагодарить всех присутствующих за посвящение ваших сегодняшних молитв народу Абхазии. Я привез из Абхазии в дар вашей базилике икону одного из апостолов Христа — Симона Кананита, проповедовавшего христианство в Абхазии", — сказал Тания.

После мессы Кану Тания также вручили аттестат отличия за благотворительную деятельность от Ватиканского ордена Святого Гроба Господня Иерусалимского.

Кан Тания с рабочим визитом посетил Италию в сопровождении Посла по особым поручениям МИД Абхазии Вито Гриттани.




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