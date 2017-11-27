Людей эвакуировали из торгового центра в Нью-Йорке из-за выстрела

Выстрел прозвучал рядом с магазином American Eagle Outfitters в Нью-Йорке.

СУХУМ, 27 ноя — Sputnik. В штате Нью-Йорк эвакуировали всех посетителей торгового центра, где прогремел выстрел, сказал представитель полиции Роберт Хертман, сообщает Sputnik Азербайджан со ссылкой на телеканал CBS New York.

По словам Хертмана, пока не установлено, намеренно или случайно мужчина разрядил оружие. Полиция продолжает поиск предполагаемого участника происшествия.

"Был такой звук, будто что-то упало, стул или еще что. Был всего один выстрел", — сказал телеканалу также сотрудник торгового центра Грисмайл Альманзар.

Ранее сообщалось, что стрельба произошла в торговом центре к северу от города Нью-Йорк около 15.15 по местному времени (23.15 мск). Посетители были эвакуированы. Полиция подтвердила, что в результате инцидента пострадали два человека.

Напомним, 2 ноября в кафе сети "Старбакс" в Чикаго мужчина в маске открыл огонь по 28-летнему посетителю, который скончался на месте. Еще два человека — взрослый и 12-летний подросток — получили ранения и были доставлены в больницу. Стрелявшему удалось скрыться. Как сообщил представитель полиции, причиной стрельбы могла стать неудачная сделка по продаже наркотиков между убитым и стрелявшим.

Еще один инцидент произошел 5 ноября в американском штате Техас на юге США неизвестный мужчина открыл стрельбу в церкви и был застрелен полицией. Жертвами стрельбы стали 27 человек, ранены 24.