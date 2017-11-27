Россиянка Полина Богусевич стала победительницей на "Детском Евровидении"

СУХУМ, 27 ноя — Sputnik. Полина Богусевич из России заняла первое место на конкурсе "Детское Евровидение-2017", который прошел в воскресенье в Грузии, сообщает РИА Новости.

Богусевич исполнила музыкальную композицию "Крылья".

Богусевич отметила, что сильно нервничала во время голосования и не сразу поняла, что процедура завершилась ее победой.

"Я уже чуть-чуть успокоилась, и, на самом деле, до сих пор чувствую себя как во сне", — прокомментировала она свою победу в эфире телеканала RT.

Богусевич учится в Академии популярной музыки Игоря Крутого, ранее участвовала в проекте "Голос. Дети", а в 2012 году стала лауреатом III степени международного арт-фестиваля "Езерски Бисери" в Македонии. В 2012 году она также была участницей телепроектов "Окно в Париж" и "Школа музыки", в 2014 году участвовала в проектах "Песня года", "Рождественская песенка года", "Детская Песня года" и стала лауреатом II степени международного конкурса "Детская Новая волна".