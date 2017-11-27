Биткоин бьет рекорды

Стоимость биткоина достигла почти 10 тысяч долларов.

СУХУМ, 27 ноя — Sputnik. Цена на биткоин на бирже Coindesk поднялась до 9 659 долларов, а на OKCoin — 9 724 долларов в понедельник 27 ноября, передает Sputnik Беларусь со ссылкой на данные Coindesk.

Еще в субботу биткоин торговался на уровне 8,7 тысячи долларов.

Рыночная капитализация всех криптовалют в настоящее время составляет примерно 300,5 млрд долларов. Из этой суммы рыночная капитализация биткойна составляет львиную долю — около 158 миллиардов долларов.

"Толчок выше 300 миллиардов долларов, возможно, также демонстрирует темпы роста рынка в последние недели", — отмечает Coindesk.

В начале ноября курс биткоина значительно упал. Тогда он составил 6 721 доллар.