Сотни людей пришли попрощаться с Дмитрием Хворостовским в Москве

Оперный певец, баритон Дмитрий Хворостовский умер на 56-м году жизни после продолжительной болезни.

СУХУМ, 27 ноя — Sputnik. Несколько сотен людей собрались у здания Московской филармонии, что проводить в последний путь Дмитрия Хворостовского, передает РИА Новости.

На здании филармонии висит большой баннер с портретом певца и словами "Навсегда с нами", из колонок звучат песни в его исполнении.

© Sputnik. Максим Блинов Прощание с оперным певцом Дмитрием Хворостовским

За прощанием последует процедура кремации. Согласно завещанию артиста, его прах должен быть захоронен в Москве (на Новодевичьем кладбище) и Красноярске.

Хворостовский скончался 22 ноября в Лондоне на 56-м году жизни после продолжительной болезни. В конце июня 2015 года певец, много лет живший в Лондоне, объявил, что страдает от опухоли мозга.

Он родился в Красноярске и является почетным гражданином этого города и Красноярского края.

© Sputnik. Владимир Астапкович Прощание с оперным певцом Дмитрием Хворостовским

Мировую известность певцу принесла победа в 1989 году на телевизионном конкурсе Би-би-си "Певец мира", где он получил главный приз и титул "Лучший голос". После дебюта в Nice Opera в опере Петра Чайковского "Пиковая дама" Хворостовского стали приглашать выступать на лучших мировых сценах.