Корпорация Google оправдалась перед Роскомнадзором

Google ответил на разговоры о том, что новостной агрегатор Google News могут запрограммировать на фильтрацию новостных материалов от RT и Sputnik в целях борьбы с "российской пропагандой".

СУХУМ, 27 ноя – Sputnik. В ответ на запрос Роскомнадзора о ранжировании RT и Sputnik вице-президент Google Inc Никлас Лундблада ответил, что не планируется никаких изменений в алгоритме поиска для переучета отдельных сайтов, сообщает РИА Новости.

"Господин Шмидт имел в виду постоянные усилия компании Google по улучшению качества поиска. Мы не изменяем наш алгоритм поиска для переучета отдельных сайтов", — сказал вице-президент.

В ноябре глава Роскомнадзора Александр Жаров заявил, что ведомство направит Google официальный запрос в связи с намерением "ранжировать" материалы RT и Sputnik.

Ранее стало известно, что новостной агрегатор Google News могут запрограммировать на фильтрацию новостных материалов от RT и Sputnik в целях борьбы с "российской пропагандой".

Бывший глава Google, ныне председатель совета директоров родительского холдинга Alphabet Inc. Эрик Шмидт рассказал, что Google пытается предотвратить распространение контента этих ресурсов, однако не хочет запрещать сами сайты. Шмидт подчеркнул, что "совсем не поддерживает цензуру", однако "верит в ранжирование".