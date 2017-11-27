noRussianoGames: инициатива подростка из Питера взорвала соцсети

Sputnik, Алексей Стефанов.

"Когда был вынесен вердикт об отстранении наших лыжников, Рома, который уже шесть лет занимается лыжным спортом и лично знаком с этими спортсменами, пришел ко мне и спросил: "А вот если бы про меня так сказали, чтобы ты почувствовал?" Я ответил, что даже не знаю, чтобы со мной произошло. Вот он и предложил поддержать спортсменов через соцсети — дети сейчас в этом плане очень современны.

© Sputnik. Гильем Бейкер МОК рассудит: как защищаются российские спортсмены

Можно попросить у Ромы телефоны одноклассников, и он не сможет их найти, но если ему понадобится выйти со всеми на связь, он тут же найдет друзей через соцсети. Так что инициатива начать этот флешмоб целиком и полностью принадлежит ему. Я только помог записать интервью с мамой одного из дисквалифицированных спортсменов, Максима Вылегжанина, – Руфимой Павловной", — рассказал агентству Sputnik отец Романа Игорь Старков.

Еще шесть лет назад семья Старковых плохо разбиралась в лыжном спорте, но желание Романа встать на лыжи, а затем и стать профессиональным спортсменом полностью перевернуло их жизнь – теперь они не только знают обо всех российских и международных соревнованиях, но и стараются присутствовать на многих из них. Там они перезнакомились не только с самими спортсменами, но и с членами их семей – друзьями, женами, родителями. Среди них и мама одного из пожизненно дисквалифицированных спортсменов Максима Вылегжанина.

© Sputnik. Яша Каррара Акция российских болельщиков в поддержку отстраненных российских лыжников

"Можно писать много постов, комментарии к ним, ставить лайки, но когда люди видят глаза матери, человека, который с самого детства водил сына на тренировки, занимался с ним, и которому вдруг

голословно говорят, что ее сын распоследний человек, что он будет лишен наград и возможности их получать, это, как минимум, нечестно. Родители от этого страдают больше всех. Поэтому мы и попросили

Руфиму Павловну рассказать о сыне и своих чувствах", — пояснил Старков-старший.

Флешмоб 13-летний Роман Старков начал с того, что опубликовал у себя на странице в "Вконтакте" большое письмо, в котором написал, что переживает за судьбу Максима Вылегжанина, Евгения Белова, Александра Легкова, Алексея Петухова, Евгении Шаповаловой, Юлии Ивановой и других российских спортсменов, которых "заставляют уйти навсегда без каких либо доказательств", и возмущен "двойными стандартами". К примеру, тем, что на фоне российских спортсменов, "норвежский лыжник Мартин Сундбю получает всего два месяца дисквалификации за доказанный случай употребления допинга".

"Я всегда мечтал стать олимпийским чемпионом. Я верил в олимпийское движение! Как я могу быть уверен в своем будущем, если Международный олимпийский комитет, который должен защищать интересы спортсменов и относиться ко всем одинаково, выносит такие жестокие решениями только с чьих-то слов? Весь мир не понимает, почему только к российским спортсменам такое отношение.

© Sputnik. Яша Каррара Акция российских болельщиков в поддержку отстраненных российских лыжников

Почему мы все молчим – спортсмены, страна, мир? Почему? МОК сам своими руками уничтожает идеалы и принципы олимпийского движения!", — отметил Роман в своем письме, и призвал "всех людей, поклонников спорта, спортсменов дать отпор несправедливости" и "не молчать".

​Этот призыв вместе с видео стали началом флешбома, который быстро перешагнул границы круга знакомых Романа и его родителей. Пришлось срочно создавать целое сообщество в "Вконтакте" уже не просто в защиту российских лыжников, а олимпийской сборной России в целом, которое очень быстро стало завоевывать популярность в сети. Здесь информация о событиях вокруг отстранения наших спортсменов от выступлений, лишения их наград и званий стала распространяться гораздо быстрее. И основным хештегом как страницы Романа, так и сообщества стал призыв #noRussianoGames.

"Я даже не думал, что у моей страницы и сообщества будет так много просмотров. Был уверен, что если мой флешмоб и увидит, то человек 100-200. И это было бы уже хорошо. Просто хотел показать ребятам, что люди их поддерживают, — сказал Рома агентству Sputnik. — Своей акцией я хочу добиться одного — чтобы от наших спортсменов отстали с этими несправедливыми обвинениями, и вернули им все выигранные медали. А еще, конечно, хочу увидеть всех наших спортсменов на Олимпиаде на первых местах. Потому что у нас самая лучшая команда в мире!"

​Минувшей ночью Старковы вернулась из финского города Рука, в котором завершился первый этап Кубка мира по лыжным гонкам. Перед поездкой Старковы заказали сто маек с фотографией российских лыжников и подписью No Russia, No Games, как говорит Старков-старший, "чтобы ребята видели, что нас очень много".

"По завершении кубка спортсмены подходили и через Рому передавали слова благодарности всем, кто неравнодушен, кто сейчас переживает за них. Говорили, что им очень приятно, они не ожидали, что

вся страна встанет на их защиту, окажет такую мощную моральную поддержку. Тот же Максим Вылегжанин. Мы только в четверг утром приехали в Руку, как он нашел нас в спортивной деревне, и пригласил

Рому на вечернюю тренировку. Провел с ним время перед соревнованиями. И вчера, перед отъездом, к нам подошел Максим вместе с Женей Беловым, сняли свои стартовые номера, которые мечтают получить в свою домашнюю коллекцию все дети, подписали их словами благодарности, и подарили Роме", — отметил Игорь Старков.

​По его словам, "международные спортивные чиновники строят забор между спортсменами и болельщиками", "не хотят слышать, что говорят им спортсмены", "считают, что они стоят выше этого", но "без зрителей, без поддержки, без людей на стадионах спорт никому не будет нужен".

"Я думаю, если эти спортивные чиновники не слышат голоса тысяч спортсменов, то должны услышать голоса многомиллиардной армии болельщиков. Если за три дня нашего флешмоба #noRussianoGames видео с мамой Максима Вылегжанина посмотрело несколько сотен тысяч человек, это, значит, мы на верном пути. И, наверное, так мы быстрее достучимся и до западных болельщиков, чтобы они увидели и поняли, какой беспредел творится в спортивном мире, и поддержали нас", — заключил Игорь Старков.

​С каждой минутой сообщений с хештегом #noRussianoGames во всех соцсетях становится все больше и больше, к флешмобу подключаются не просто болельщики, но политики, общественные деятели, известные люди как в России, так и за рубежом. А 5 декабря исполком Международного олимпийского комитета должен принять решение об участии спортсменов России в зимних Олимпийских играх 2018 года в Пхенчхане. Рома Старков надеется, что чиновники узнают о его призыве, и прислушаются к мнению всех болельщиков, кто присоединился к акции #noRussianoGames.