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Свечи в храме

Православные верующие вступают в Рождественский пост

© Sputnik. Илона Хварцкия
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Рождественский пост всегда начинается 28 ноября и длится до Рождественского Сочельника 6 января включительно. Рождество Христова встречают по новому стилю 7 января.

Православный мир 28 ноября вступит в сорокодневный Рождественский пост. О том, что можно принимать в пищу и как правильно вести себя в пост читайте в материале Sputnik Беларусь.

"Пост перед Рождеством – это последний многодневный пост в году", – сказали в Белорусской православной церкви.

В иерархии православных праздников Рождество Христово занимает второе место после Пасхи, ему предшествует 40-дневный пост.

Православная церковь соблюдает всего четыре многодневных поста – Великий пост перед Пасхой, Петров после Троицы, Успенский в августе и Рождественский. Кроме того, есть в году и три однодневных. Также православные должны поститься в среду и пятницу. В итоге – более 280 постных дней за год.

Рыба разрешается

По словам священнослужителей, Рождественской пост не такой строгий, как пост перед Пасхой: и субботу и воскресенье, вплоть до 2 января, можно есть рыбу. Также рыба разрешена в большие праздники: Введение во храм Пресвятой Богородицы (4 декабря), на Николая Чудотворца (19 декабря), на апостолов Матфея (29 ноября) и Андрея Первозванного (13 декабря), Александра Невского (6 декабря).

Рассказывая о требованиях поста в отношении пищи, священнослужители подчеркнули, что "важнее поститься не просто телесно, но духовно". В данной связи священники напомнили слова старцев: "Ешьте все, друг друга не ешьте".

Для маленьких детей, пожилых и больных людей, а также беременных и кормящих матерей пост, как правило, не такой строгий, как для остальных верующих.

Есть пять уровней строгости поста: полное воздержание от пищи, сухоядение, горячая пища без масла, горячая пища с маслом (растительным), употребление рыбы.

Праздники во время поста

На время Рождественского поста попадает встреча Нового года. По словам священнослужителей, в последний день уходящего года в православных храмах служат Новогодний молебен. В последние годы во многих приходах появилась традиция служить в новогоднюю ночь литургию – что позволяет провести светский праздник радостно. Во второй день нового года, 2 января, всегда отмечается Предпразднество Рождества Христова и на следующий день начинается более строгий пост – в субботу и воскресенье нельзя есть рыбу.

На 6 января приходится Рождественский Сочельник. На небе появляется Вифлеемская звезда – самая первая и яркая в эту ночь. В храмах читаются Царские часы. Священнослужители напомнили, что служба Царские часы читается три раза в год: перед Рождеством, в Великую Пятницу перед Пасхой и в канун Святого Богоявления.

Кроме этого, накануне Рождества, которое всегда отмечается 7 января по новому стилю, в православных храмах совершается Всенощное бдение, которое постепенно переходит в раннюю литургию.

 




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