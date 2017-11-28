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Города мира. Брюссель

Каталонцы выйдут на демонстрацию в Брюсселе в поддержку Пучдемона

© Sputnik. Григорий Сысоев
Новости
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Темы:
Развитие ситуации в Каталонии в связи с провозглашением независимости (68)
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Организаторы акции ожидают, что в ней примут участие до 20 тысяч каталонцев, которые съедутся в Брюссель со всей Европы.

СУХУМ, 28 ноя — Sputnik. Каталонцы выйдут на улицы Брюсселя 7 декабря с массовой демонстрацией в поддержку экс-главы правительства Каталонии Карлеса Пучдемона, сообщает РИА Новости со ссылкой на полицейский комиссариат центрального района.

Глава правительства Каталонии К.Пучдемон выступил с заявлением
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Прокурор в Брюсселе потребовал выдать Пучдемона Испании

"Заявка на проведение демонстрации зарегистрирована", — сказал собеседник агентства.

Манифестация будет проводиться под лозунгом "Европа, пробудись! Защитим демократию!". Организаторы акции — неправительственные организации в поддержку независимости Каталонии "Национальная каталонская ассамблея" и "Омниум культурал" — ожидают, что в ней примут участие до 20 тысяч каталонцев, которые съедутся в Брюссель со всей Европы.

По итогам проведенного в Каталонии 1 октября референдума, признанного незаконным Конституционным судом Испании, парламент автономии 27 октября принял резолюцию о независимости. Спустя час сенат Испании утвердил введение прямого управления испанских властей в Каталонии. Премьер Испании Мариано Рахой заявил об отстранении от должностей членов правительства автономии, в том числе его главы Карлеса Пучдемона, роспуске парламента автономного сообщества и проведении досрочных выборов в Каталонии 21 декабря.

Судья Национальной судебной палаты Испании 2 ноября распорядилась поместить до рассмотрения дела по существу под стражу без права выхода под залог восемь бывших членов правительства Каталонии, в том числе экс-заместителя главы женералитета Ориола Жункераса. На следующий день она выдала ордер на арест Пучдемона и других бывших членов каталонского правительства, находящихся в Брюсселе. Прокуратура Брюсселя потребовала выдать Испании Пучдемона и других экс-членов его правительства. Новое судебное заседание в Брюсселе назначено на 4 декабря.

Темы:
Развитие ситуации в Каталонии в связи с провозглашением независимости (68)



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