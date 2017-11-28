Снова "замешанный": выбрано слово 2017 года

Онлайн-словарь английского языка Dictionary выбрал словом года слово "замешанный", обращения к значению которого выросли в связи с секс-скандалами, обвинениями в адрес Иванки Трамп, замешанной в "действиях отца", и расследованием вменяемого России "вмешательства в американские выборы".

СУХУМ, 28 ноя — Sputnik. Слово "замешанный" (complicit) стало словом 2017 года. Выбор был сделан онлайн-словарем английского языка Dictionary, сообщает РИА Новости со ссылкой на сайт интернет-ресурса.

Как определяет словарь, слово complicit означает "быть вовлеченным в незаконное или сомнительное действие, особенно совместно с другими, быть соучастником или вовлеченным в противоправное действие". Также словарь пишет, что это слово имеет значение "на каком-либо уровне быть ответственным за что-то… даже косвенно".

По данным ресурса, число обратившихся к словарю за разъяснением значения слова "замешанный" выросло более чем на 11000% в начале апреля после интервью дочери президента США Иванки Трамп. Ведущий программы на телеканале CBS спросил Иванку об обвинениях в том, что "она и ее супруг Джаред Кушнер замешаны в действия ее отца". Иванка Трамп ответила, что "если быть замешанным означает иметь желание быть силой добра и оказывать положительное влияние, то она замешана". Также дочь президента США заявляла, что "не знает, что означает "быть замешанным".

Словарь связывает выбор слова "замешанный" словом года с многочисленными секс-скандалами, в эпицентре которых оказываются известные фигуры шоу-бизнеса и киноиндустрии. По мнению составителей словаря, "эти влиятельные мужчины не причинили бы вред такому большому количеству людей за такое число лет, если бы в этом не были замешаны их коллеги и устоявшаяся практика проявления безразличия к противоправному поведению". Также выбор редакции связан с высказываниями президента США Дональда Трампа после событий в американском городе Шарлоттсвилль в августе и якобы вмешательством России в выборы США.

Расследование вменяемого России "вмешательства в американские выборы", а также предполагаемых связей с РФ Трампа, которые опровергают как в Белом доме, так и в Кремле, ведется в ФБР и в конгрессе. Спецпрокурором по расследованию назначен экс-глава ФБР Роберт Мюллер.

Россия неоднократно опровергала обвинения в попытках повлиять на выборы в разных странах, а пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков называл их "абсолютно голословными". Глава МИД РФ Сергей Лавров, говоря о якобы имевшем место российском вмешательстве в выборы в США, Франции и Германии, заявил, что никаких фактов, подтверждающих это, нет. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что США по всему миру вмешиваются в чужие политические процессы, но обижаются на Россию, которая якобы вмешалась в их выборы, хотя на деле для РФ такое вмешательство не имеет смысла.