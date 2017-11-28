17:50 28 Ноября 2017
Абхазия
русаԥс
Сухум+ 15°C
Прямой эфир
Поиск
Книга

Снова "замешанный": выбрано слово 2017 года

© Фото: pixabay.com
Новости
Получить короткую ссылку
1720

Онлайн-словарь английского языка Dictionary выбрал словом года слово "замешанный", обращения к значению которого выросли в связи с секс-скандалами, обвинениями в адрес Иванки Трамп, замешанной в "действиях отца", и расследованием вменяемого России "вмешательства в американские выборы".

СУХУМ, 28 ноя — Sputnik. Слово "замешанный" (complicit) стало словом 2017 года. Выбор был сделан онлайн-словарем английского языка Dictionary, сообщает РИА Новости со ссылкой на сайт интернет-ресурса.

Как определяет словарь, слово complicit означает "быть вовлеченным в незаконное или сомнительное действие, особенно совместно с другими, быть соучастником или вовлеченным в противоправное действие". Также словарь пишет, что это слово имеет значение "на каком-либо уровне быть ответственным за что-то… даже косвенно".

Сексуальное домогательство
© Fotolia/ Photographee.eu
Дом культуры изнасилования или Вселенский моральный партком

По данным ресурса, число обратившихся к словарю за разъяснением значения слова "замешанный" выросло более чем на 11000% в начале апреля после интервью дочери президента США Иванки Трамп. Ведущий программы на телеканале CBS спросил Иванку об обвинениях в том, что "она и ее супруг Джаред Кушнер замешаны в действия ее отца". Иванка Трамп ответила, что "если быть замешанным означает иметь желание быть силой добра и оказывать положительное влияние, то она замешана". Также дочь президента США заявляла, что "не знает, что означает "быть замешанным".

Словарь связывает выбор слова "замешанный" словом года с многочисленными секс-скандалами, в эпицентре которых оказываются известные фигуры шоу-бизнеса и киноиндустрии. По мнению составителей словаря, "эти влиятельные мужчины не причинили бы вред такому большому количеству людей за такое число лет, если бы в этом не были замешаны их коллеги и устоявшаяся практика проявления безразличия к противоправному поведению". Также выбор редакции связан с высказываниями президента США Дональда Трампа после событий в американском городе Шарлоттсвилль в августе и якобы вмешательством России в выборы США.

США приостанавливают выдачу неиммиграционных виз в России
© Sputnik. Максим Блинов
"Как что, так сразу Косой!": модная шутка с большой долей правды

Расследование вменяемого России "вмешательства в американские выборы", а также предполагаемых связей с РФ Трампа, которые опровергают как в Белом доме, так и в Кремле, ведется в ФБР и в конгрессе. Спецпрокурором по расследованию назначен экс-глава ФБР Роберт Мюллер.

Россия неоднократно опровергала обвинения в попытках повлиять на выборы в разных странах, а пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков называл их "абсолютно голословными". Глава МИД РФ Сергей Лавров, говоря о якобы имевшем место российском вмешательстве в выборы в США, Франции и Германии, заявил, что никаких фактов, подтверждающих это, нет. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что США по всему миру вмешиваются в чужие политические процессы, но обижаются на Россию, которая якобы вмешалась в их выборы, хотя на деле для РФ такое вмешательство не имеет смысла.

По теме

Трофимчук: Россию целенаправленно провоцируют
Симоньян посоветовала бывшему главе Google "погуглить" слово "цензура"



Главные темы

Орбита Sputnik

  • Анатолий Бибилов осмотрел аварийные дома по столичной ул. Осетинская
    В новый дом!

    Несколько семей, проживавших в ветхих домах в Цхинвале, переселятся в новые квартиры – за реализацией программы следит лично президент.

  • Гранат, фото из архива
    Фрукты помощи

    В Азербайджане высадили фруктовые сады, которые будут использоваться одновременно и для импортозамещения, и для улучшения благосостояния малоимущих.

  • Визит бизнес делегации Челябинской области РФ
    Тракторный прорыв

    Российские тракторы могут начать собирать на армяно-иранской границе – они будут стоить даже дешевле, чем на головном заводе в Челябинске.

  • Панорама Риги, архивное фото
    Страсти по "Гоголю"

    Генеральная прокуратура России направила в Интерпол поручение об организации международного розыска продюсера "Гоголь-центра" Екатерины Вороновой.

  • Михаил Нейжмаков, ведущий аналитик Агентства политических и экономических коммуникаций (АПЭК)
    Голимая пропаганда

    Принятый в Литве "акт Магнитского" – это возможность республики показать лояльность США без какого-либо реального вреда для России, считают эксперты.

  • Политолог Сергей Маркедонов
    Мед и деготь

    Обозреватель Сергей Маркедонов о стартовавшем в Вене очередном этапе переговоров по урегулированию Приднестровского конфликта.

  • Эмомали Рахмон в Согдийской области, архивное фото
    Избранный

    В Таджикистане издана первая театральная пьеса "Назаркарда" ("Избранный") о президенте страны Эмомали Рахмоне.

  • Наручники на столе
    Порванные "сети"

    Правоохранительные органы Узбекистана раскрыли подпольную сеть религиозно-экстремистской организации "Хизб-ут Тахрир", действовавшей в Ташкенте.

  • Учредитель программы Школа без насилия Расмус Раск
    Гражданства всем!

    Эстонский "Гражданин года" – социальный предприниматель Расмус Раск высказал свое мнение по проблемы массового безгражданства в Эстонии.

  • Анатолий Бибилов осмотрел аварийные дома по столичной ул. Осетинская
    В новый дом!

    Несколько семей, проживавших в ветхих домах в Цхинвале, переселятся в новые квартиры – за реализацией программы следит лично президент.

  • Гранат, фото из архива
    Фрукты помощи

    В Азербайджане высадили фруктовые сады, которые будут использоваться одновременно и для импортозамещения, и для улучшения благосостояния малоимущих.

  • Визит бизнес делегации Челябинской области РФ
    Тракторный прорыв

    Российские тракторы могут начать собирать на армяно-иранской границе – они будут стоить даже дешевле, чем на головном заводе в Челябинске.

Новости

Все новости
Все новости

Колумнисты

Репатриация

Мультимедиа

Сбор мандарин
Время собирать мандарины
Дыхание дудука: как играет музыкант из Абхазии Арам Аведикян
Дыхание дудука: как играет музыкант из Абхазии Арам Аведикян
Пожар в торговом центре в Сухуме
Пожар в супермаркете "Сухум": только факты

Соцсети

Sputnikabkhazia