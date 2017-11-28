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Американского "Посейдона" перехватили, когда он приближался к границе РФ

© Sputnik. Владимир Астапкович
Новости
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Днем 25 ноября российские средства контроля обнаружили над нейтральными водами Черного моря воздушную цель, которая приближалась на большой скорости к государственной границе.

СУХУМ, 28 ноя — Sputnik. Военные Южного военного округа подняли в воздух истребитель Су-30 после обнаружения приближающейся к границе РФ воздушной цели, как выяснилось позже американского самолета-разведчика, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Южного военного округа.

Международный авиационный - космический салон МАКС 2015. День второй
© Sputnik. Владимир Астапкович
Перехваченный американский "Посейдон" мог собирать разведданные

Ранее телеканал CNN со ссылкой на официального представителя Пентагона Мишель Балданзу сообщил, что российский истребитель Су-30 "небезопасно" перехватил американский противолодочный самолет P-8A Poseidon над Черным морем.

"Около 13.00 мск российскими средствами контроля воздушного пространства над нейтральными водами Черного моря была обнаружена воздушная цель, приближающаяся на большой скорости к государственной границе РФ. Для перехвата цели в воздух был поднят истребитель Су-30 из состава дежурных средств ПВО Южного военного округа. Сблизившись, российский истребитель облетел воздушный объект и визуально идентифицировал его как американский самолет-разведчик Р8А "Посейдон", — рассказали в ЮВО.

После своего обнаружения российским истребителем американский самолет-разведчик Р8А "Посейдон" изменил траекторию на удаление от воздушного пространства России, отметили в пресс-службе.

Выполнив задачу, российский истребитель благополучно вернулся на аэродром базирования.

Со стороны США до этого уже звучали подобные обвинения. Например, Вашингтон называл небезопасным перехват истребителем Су-27 американского самолета RC-135 над нейтральными водами Балтики в июне. В российском Минобороны, в свою очередь, сказали, что RC-135 попытался сблизиться с Су-27, выполнив провокационный разворот.




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    Российские тракторы могут начать собирать на армяно-иранской границе – они будут стоить даже дешевле, чем на головном заводе в Челябинске.

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