Путин предложил продлить программу по выплате маткапитала до 2021 года

Владимир Путин на заседании координационного совета по реализации национальной стратегии действий в интересах детей предложил увеличить период действия программы по маткапиталу до 2021 года, ввести ежемесячную выплату на рождение первенца, а также поручил в кратчайший срок разобраться с очередями в ясли.

СУХУМ, 28 ноя — Sputnik. Президент России России Владимир Путин предложил продлить программу выплат материнского капитала до 2021 года, сообщает РИА Новости.

Материнский капитал

Президент предложил продлить программу материнского капитала до конца 2021 года и расширить возможности его использования. Также Путин высказался за запуск специальной программы ипотечного кредитования семей, у которых с 2018 года родится второй или третий ребенок. Они смогут рассчитывать на субсидирование государством ставки сверх шести процентов годовых.

© Sputnik / Томас Тхайцук Галустян: попросим у РФ выплачивать маткапитал россиянам из Абхазии

Кроме того, президент призвал повысить доступность и качество оказания медицинской помощи детям. Он поручил правительству вместе с регионами проработать график реконструкции детских поликлиник, на это потребуется пятьдесят миллиардов рублей.

Пособие на первенца

Пособие будет зависеть от размера прожиточного минимума ребенка, установленного в конкретном регионе. Его будут начислять, пока ребенку не исполнится полтора года. В среднем пособие составит в 2018 году 10 523 рубля, в 2019 году — 10836 рублей, в 2020 — 11 143 рубля. Выплата будет адресной, нововведение вступит в силу с января. Общие расходы на программу составят 144,5 миллиарда рублей за три года.

Подчеркивается, что введение выплат станет лишь одной из новых мер по поддержке российских семей.

"Нужна активная, последовательная работа по всем направлениям — и по снижению смертности, и по стимулированию рождаемости. Фактически нужно перезагрузить нашу политику демографического развития", — отметил глава государства.

Ясли и детские сады

Путин отметил, что проблему с местами в детских садах практически удалось решить. Он поручил в кратчайший срок разобраться с очередями в ясли.

"Сейчас заявления поступили от родителей более 326 тысяч детей. Такое же количество ясельных мест запланировано создать в предстоящие два года", — сказал президент.

Путин напомнил, что от качества заботы о детях зависит будущее страны.

"Значимость таких направлений, как укрепление института семьи, создания равных возможностей для полноценного развития всех детей, оно остается важнейшим для нас", — отметил глава государства.

Демографическая ситуация

Путин подчеркнул, что обострение демографической ситуации в России вызвали объективные причины.

Он пояснил, что эта тенденция была предсказуемой, она связана с последствиями предыдущих наложившихся друг на друга глубоких демографических спадов. "Я имею в виду спад во время Великой Отечественной войны и примерно такой же спад в середине 90-х годов", — добавил Путин.

При этом, по его словам, государство "плотно и последовательно" занимается демографическим развитием.

"Среди мер, которые были введены и работают до сих пор, особую роль сыграла программа материнского капитала… Рождаемость начала расти, иметь в семье двух детей стало устойчивой тенденцией", — отметил президент.

Он добавил, что младенческая смертность снизилась благодаря созданию перинатальных центров.