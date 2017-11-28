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Дмитрий Хворостовский, архивное фото

Хворостовский номинирован посмертно на "Грэмми"

© Sputnik. Руслан Кривобок
Новости
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Оперный певец Дмитрий Хворостовский и дирижер Константин Орбелян вошли в число номинантов Grammy на "Лучший классический вокальный сольный альбом" за поэму для голоса и фортепиано Свиридова "Отчалившая Русь" на стихи Есенина.

СУХУМ, 28 ноя — Sputnik. Российский оперный певец Дмитрий Хворостовский посмертно номинирован на главную музыкальную премию США Grammy Awards, сообщает РИА Новости со ссылкой на Академию звукозаписи США.

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Хворостовский и дирижер Константин Орбелян вошли в число номинантов Grammy на "Лучший классический вокальный сольный альбом" за диск "Свиридов: Отчалившая Русь", записанный на стихи Сергея Есенина. Всего в список номинантов Академии звукозаписи США в данной категории входят пять исполнителей.

Хворостовский скончался 22 ноября утром в Лондоне на 56-м году жизни после продолжительной болезни. В конце июня 2015 года певец, много лет живший в Лондоне, объявил, что страдает от опухоли мозга.

Юбилейная 60-я церемония вручения награды пройдет на сцене Madison Square Garden в Нью-Йорке 28 января 2018 года. Впервые с 2003 года церемония, ведущим которой второй год подряд станет британский актер Джеймс Корден, пройдет не в Лос-Анджелесе. Главную музыкальную ночь года будет транслировать телеканал CBS.

Претендовать на Grammy могут записи, вышедшие с 1 октября 2016 года по 30 сентября 2017 года. Весной этого года академия внесла несколько изменений в правила выбора победителей и вручения награды. Так, начиная с этого года, члены академии будут голосовать за победителей в интернете. Ожидается, что это не только сделает процесс более удобным для них, но также позволить избежать проблем с испорченными бюллетенями и возможными фальсификациями.

Право голоса при выборе обладателей награды имеют более 13 тысяч членов академии звукозаписи.

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    Российские тракторы могут начать собирать на армяно-иранской границе – они будут стоить даже дешевле, чем на головном заводе в Челябинске.

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