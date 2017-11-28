22:06 28 Ноября 2017
Абхазия
русаԥс
Сухум+ 10°C
Прямой эфир
Поиск
Актриса Меган Маркл и принц Гарри

От свидания "вслепую" к свадьбе: принц Гарри женится в мае

© AFP/
Новости
Получить короткую ссылку
13 0 0

Свадьба состоится в часовне Святого Георгия на территории Виндзорского замка.

СУХУМ, 28 ноя — Sputnik. Принц Гарри и актриса Меган Маркл поженятся в мае в Виндзоре, сообщает РИА Новости.

Принц Гарри и Меган Маркл
© REUTERS/ Mark Blinch
Королева одобрила: принц Гарри помолвлен

Принц Гарри и его невеста предпочли церковную церемонию, несмотря на то, что Маркл разведена. Англиканская церковь в последние годы не возражает против венчания разведенных людей, однако Гарри и Меган могли последовать примеру принца Чарльза, отца Гарри, который для своей второй свадьбы предпочел гражданскую церемонию.

Накануне утром пара объявила о помолвке, в тот же день состоялась их первая фотосъемка в качестве жениха и невесты. Вечером в понедельник принц Гарри и Меган Маркл дали большое телевизионное интервью, в котором рассказали о своем знакомстве (свидание "вслепую", устроенное общей подругой), предложении (во время приготовления курицы), кольце (с крупным бриллиантом из Ботсваны и двумя поменьше из коллекции матери принца принцессы Дианы) и планах на будущее (Меган отказывается от актерской карьерой, пара будет заниматься благотворительностью и много времени проводить в странах Содружества).

После свадьбы принц Гарри и его жена получат от королевы Елизаветы Второй новый титул. Скорее всего, они будут официально именоваться герцогом и герцогиней Сассекскими, однако есть вероятность, что Гарри предпочтет сохранить титул принца, и тогда его супруга получит титул Ее Королевского Высочества принцессы Генри Уэльской (Her Royal Highness Princess Henry of Wales).

Под вопросом пока остается и будущее официальное имя супруги принца Гарри: она использовала свое среднее имя Меган как сценический псевдоним, первое же ее имя — Рэйчел.




Главные темы

Орбита Sputnik

  • Анатолий Бибилов осмотрел аварийные дома по столичной ул. Осетинская
    В новый дом!

    Несколько семей, проживавших в ветхих домах в Цхинвале, переселятся в новые квартиры – за реализацией программы следит лично президент.

  • Гранат, фото из архива
    Фрукты помощи

    В Азербайджане высадили фруктовые сады, которые будут использоваться одновременно и для импортозамещения, и для улучшения благосостояния малоимущих.

  • Визит бизнес делегации Челябинской области РФ
    Тракторный прорыв

    Российские тракторы могут начать собирать на армяно-иранской границе – они будут стоить даже дешевле, чем на головном заводе в Челябинске.

  • Панорама Риги, архивное фото
    Страсти по "Гоголю"

    Генеральная прокуратура России направила в Интерпол поручение об организации международного розыска продюсера "Гоголь-центра" Екатерины Вороновой.

  • Михаил Нейжмаков, ведущий аналитик Агентства политических и экономических коммуникаций (АПЭК)
    Голимая пропаганда

    Принятый в Литве "акт Магнитского" – это возможность республики показать лояльность США без какого-либо реального вреда для России, считают эксперты.

  • Политолог Сергей Маркедонов
    Мед и деготь

    Обозреватель Сергей Маркедонов о стартовавшем в Вене очередном этапе переговоров по урегулированию Приднестровского конфликта.

  • Эмомали Рахмон в Согдийской области, архивное фото
    Избранный

    В Таджикистане издана первая театральная пьеса "Назаркарда" ("Избранный") о президенте страны Эмомали Рахмоне.

  • Наручники на столе
    Порванные "сети"

    Правоохранительные органы Узбекистана раскрыли подпольную сеть религиозно-экстремистской организации "Хизб-ут Тахрир", действовавшей в Ташкенте.

  • Учредитель программы Школа без насилия Расмус Раск
    Гражданства всем!

    Эстонский "Гражданин года" – социальный предприниматель Расмус Раск высказал свое мнение по проблемы массового безгражданства в Эстонии.

  • Анатолий Бибилов осмотрел аварийные дома по столичной ул. Осетинская
    В новый дом!

    Несколько семей, проживавших в ветхих домах в Цхинвале, переселятся в новые квартиры – за реализацией программы следит лично президент.

  • Гранат, фото из архива
    Фрукты помощи

    В Азербайджане высадили фруктовые сады, которые будут использоваться одновременно и для импортозамещения, и для улучшения благосостояния малоимущих.

  • Визит бизнес делегации Челябинской области РФ
    Тракторный прорыв

    Российские тракторы могут начать собирать на армяно-иранской границе – они будут стоить даже дешевле, чем на головном заводе в Челябинске.

Новости

Все новости
Все новости

Колумнисты

Репатриация

Мультимедиа

Сбор мандарин
Время собирать мандарины
Самолет
Пилот из России попал в Книгу рекордов за 100 витков в плоском штопоре
Пожар в торговом центре в Сухуме
Пожар в супермаркете "Сухум": только факты

Соцсети

Sputnikabkhazia