От свидания "вслепую" к свадьбе: принц Гарри женится в мае

СУХУМ, 28 ноя — Sputnik. Принц Гарри и актриса Меган Маркл поженятся в мае в Виндзоре, сообщает РИА Новости. © REUTERS/ Mark Blinch Королева одобрила: принц Гарри помолвлен

Принц Гарри и его невеста предпочли церковную церемонию, несмотря на то, что Маркл разведена. Англиканская церковь в последние годы не возражает против венчания разведенных людей, однако Гарри и Меган могли последовать примеру принца Чарльза, отца Гарри, который для своей второй свадьбы предпочел гражданскую церемонию.

Накануне утром пара объявила о помолвке, в тот же день состоялась их первая фотосъемка в качестве жениха и невесты. Вечером в понедельник принц Гарри и Меган Маркл дали большое телевизионное интервью, в котором рассказали о своем знакомстве (свидание "вслепую", устроенное общей подругой), предложении (во время приготовления курицы), кольце (с крупным бриллиантом из Ботсваны и двумя поменьше из коллекции матери принца принцессы Дианы) и планах на будущее (Меган отказывается от актерской карьерой, пара будет заниматься благотворительностью и много времени проводить в странах Содружества).

После свадьбы принц Гарри и его жена получат от королевы Елизаветы Второй новый титул. Скорее всего, они будут официально именоваться герцогом и герцогиней Сассекскими, однако есть вероятность, что Гарри предпочтет сохранить титул принца, и тогда его супруга получит титул Ее Королевского Высочества принцессы Генри Уэльской (Her Royal Highness Princess Henry of Wales).

Под вопросом пока остается и будущее официальное имя супруги принца Гарри: она использовала свое среднее имя Меган как сценический псевдоним, первое же ее имя — Рэйчел.